الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة نهضة بركان والزمالك

ينتظر عشاق الكرة العربية مواجهة قوية بين الزمالك ونظيره نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الأحد، في إطار ذهاب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على الملعب البلدي ببركان في المغرب.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة لنهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان على استاد القاهرة الدولي، يوم 19 مايو الجاري.

وكان الزمالك تأهل إلى نهائي البطولة، بعدما تخطى عقبة دريمز الغاني في دور نصف النهائي بنتيجة 3-0، بينما جاء تأهل نهضة بركان على حساب اتحاد العاصمة الجزائري.