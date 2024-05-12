الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة نهضة بركان والزمالك
ينتظر عشاق الكرة العربية مواجهة قوية بين الزمالك ونظيره نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الأحد، في إطار ذهاب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على الملعب البلدي ببركان في المغرب.
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة لنهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان على استاد القاهرة الدولي، يوم 19 مايو الجاري.
وكان الزمالك تأهل إلى نهائي البطولة، بعدما تخطى عقبة دريمز الغاني في دور نصف النهائي بنتيجة 3-0، بينما جاء تأهل نهضة بركان على حساب اتحاد العاصمة الجزائري.
الزمالك توج بلقب البطولة مرة واحدة في تاريخه عام 2019 على حساب نهضة بركان بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما فاز الفريق المغربي في المغرب (1-0)، ثم فاز الأبيض بهدف دون رد على استاد برج العرب.
موعد المباراة
وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، و8:00 بتوقيت المغرب، ويذاع اللقاء على قناة beIN Sports 6.
يعلق على مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، المغربي جواد بده والمصري محمد فوزي.