الاتفاق يعلن رسميا ضم الهولندي فينالدوم من باريس سان جيرمان

ويأتي الإعلان بعد دقائق من فوز الاتفاق 3-1 على ضمك، ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس متأخرا بثلاث نقاط عن الهلال والتعاون اللذين يتقاسمان الصدارة.

وانضم فينالدوم إلى زميله السابق في ليفربول جوردان هندرسون الذي انتقل إلى فريق المدرب ستيفن جيرارد مطلع هذا الموسم.

وكان فينالدوم انتقل للعب في صفوف باريس سان جيرمان قادماً من ليفربول عام 2021، وقضى اللاعب الهولندي فترة إعارة لموسم واحد مع روما الإيطالي من أغسطس 2022 حتى يونيو 2023.

ولعب فينالدوم خلال مسيرته لأندية فينورد وآيندهوفن ونيوكاسل يونايتد، بالإضافة إلى ليفربول وباريس سان جيرمان وروما.

وشارك فينالدوم، لاعب الوسط الهولندي، في 38 مباراة خلال مشواره بقميص باريس سان جيرمان، وسجل 3 أهداف وصنع مثلها.