كهربا يمنع إمام عاشور من تصوير مقابلة مع مهيب عبدالهادي (فيديو)
منع محمود عبدالمنعم "كهربا" زميله إمام عاشور من تصوير مقابلة مع الإعلامي مهيب عبدالهادي، عقب فوز ناديهما الأهلي على الزمالك في نهائي كأس مصر.
وسجل إمام عاشور ومحمد مجدي قفشة هدفين في الدقيقتين 84 و90+4، ليفوز الأهلي على منافسه التقليدي الزمالك على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، أمس السبت.
ويظهر مقطع فيديو كهربا وهو يفصل بين إمام عاشور ومهيب عبدالهادي، ونجح في إبعاد زميله عن الإعلامي وسط هتاف الجماهير باسم كهربا.
لكن بعد ذلك ظهر إمام عاشور وكهربا في لقاء من داخل الملعب مع مهيب عبدالهادي، قبل أن ينضم المدرب مارسيل كولر، وسط ضحكات اللاعبيْن.
وقال كهربا في تصريحات بعد المباراة: "الإعلاميون في مصر، مش كلهم، يبنوا برامجهم على اسم كهربا، عشان الناس تدخل تتفرج كهربا عمل إيه وهو معملش حاجة".
وأضاف: "كهربا خلّص تمرينه ورجع بيته يصحى الصبح يلاقي كمية إشاعات وحوارات من غير أي حاجة".
وتابع لاعب الزمالك السابق: "عندي مشكلة كبيرة جدا مع الناس اللي بيتم استضافتهم في البرامج، أين ضميرهم وهما يقولوا كلام هما لا يعرفوه، اتكلم كلام من قلبك للسانك يدخل في أذن الجمهور ويحس بيه".