كهربا يمنع إمام عاشور من تصوير مقابلة مع مهيب عبدالهادي (فيديو)

منع محمود عبدالمنعم "كهربا" زميله إمام عاشور من تصوير مقابلة مع الإعلامي مهيب عبدالهادي، عقب فوز ناديهما الأهلي على الزمالك في نهائي كأس مصر.

وسجل إمام عاشور ومحمد مجدي قفشة هدفين في الدقيقتين 84 و90+4، ليفوز الأهلي على منافسه التقليدي الزمالك على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، أمس السبت.

ويظهر مقطع فيديو كهربا وهو يفصل بين إمام عاشور ومهيب عبدالهادي، ونجح في إبعاد زميله عن الإعلامي وسط هتاف الجماهير باسم كهربا.

لكن بعد ذلك ظهر إمام عاشور وكهربا في لقاء من داخل الملعب مع مهيب عبدالهادي، قبل أن ينضم المدرب مارسيل كولر، وسط ضحكات اللاعبيْن.