بعد لابورتا.. انقلاب جديد على تشافي في برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن علاقة تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة دخلت مرحلة يسودها التوتر والجفاء وذلك للمرة الأولى منذ إعلان المدرب استمراره في منصبه على رأس الجهاز الفني للنادي الكتالوني على الأقل حتى نهاية موسم 2024 ـ 2025.

وعلى امتداد اليومين الماضيين تسارعت الأحداث بشكل غير مسبوق في محيط برشلونة وأضحى تشافي شخصا غير مرغوب فيه من قبل رئيس النادي خوان لابورتا وسط أخبار حول إقالته من منصبه قبل نهاية الموسم الجاري.

وانضاف لابورتا إلى المدير الرياضي للبارسا ديكو، وإلى جماهير الفريق حيث كان الجميع يبدي معارضة لبقاء النجم السابق للبلوغرانا مدربا للفريق، قبل أن تحصل مستجدات جديدة حول انقلاب اللاعبين أيضا على تشافي وفق ما أوردته موندو ديبورتيفو.

وأكدت الصحيفة أن اللاعبين أبدوا شعورا بالانزعاج من معاملة تشافي هيرنانديز لهم في الفترة الماضية وأن كثيرا منهم لا يرحبون ببقائه على مقاعد البدلاء في الموسم المقبل ومن بينهم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي فتح تشافي أبواب الخروج أمامه في نهاية الموسم الجاري.