عقاب صارم ضد لاعب الأهلي المصري بعد تصرفه أمام مازيمبي

أثار عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، استياء مارسيل كولر مدرب الفريق.

وسجل محمد عبدالمنعم ووسام أبوعلي وأكرم توفيق ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، قادت الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 3-صفر على ضيفه مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، على استاد القاهرة، الجمعة، في إياب قبل النهائي.

وتعادل الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة القارية، سلبيا مع مازيمبي في مباراة الذهاب، الأسبوع الماضي.