عقاب صارم ضد لاعب الأهلي المصري بعد تصرفه أمام مازيمبي
أثار عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، استياء مارسيل كولر مدرب الفريق.
وسجل محمد عبدالمنعم ووسام أبوعلي وأكرم توفيق ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، قادت الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 3-صفر على ضيفه مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، على استاد القاهرة، الجمعة، في إياب قبل النهائي.
وتعادل الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة القارية، سلبيا مع مازيمبي في مباراة الذهاب، الأسبوع الماضي.
وأصبح الأهلي حامل اللقب على بُعد خطوة واحدة من تعزيز رقمه القياسي في البطولة القارية والتتويج بلقبها للمرة 12.
ويخوض الأهلي مواجهة عربية خالصة في النهائي الخامس له على التوالي، عندما يلتقي الترجي التونسي، الذي كرر فوزه 1-صفر على مضيفه ماميلودي صن داونز في بريتوريا، ليتفوق 2-صفر في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي.
وأكد مصدر أن النادي الأهلي قرر فرض غرامة على عمرو السولية لاعب الفريق قدرها نصف مليون جنيه مصري.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن الغرامة بسبب تصرف السولية واعتراضه عقب استبداله في مباراة مازيمبي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتابع أن كولر يدرس تجميد اللاعب، وبحث قرار عدم التجديد له، بعد اعتراض اللاعب بشكل غير لائق على دكة البدلاء.
وأضاف أن خالد بيبو، مدير الكرة في الأهلي، أبلغ السولية بالغرامة، وسيتم تطبيقها على الفور بعد موافقة محمود الخطيب رئيس النادي.