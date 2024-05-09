حسم الجدل حول إعادة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

أثيرت حالة كبيرة من الجدل عقب المباراة التي جمعت فريقي ريال مدريد وبايرن ميونخ، مساء الأربعاء، في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط مطالبات جماهيرية عبر منصات التواصل الاجتماعي بضرورة إعادة اللقاء بسبب الخطأ الذي ارتكبه حكم اللقاء البولندي، سيمون مارشينياك.

وسجل البديل خوسيلو هدفين في الدقائق الأخيرة ليقود ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما قلب تأخره ليفوز 2-1 على بايرن ميونخ في إياب قبل النهائي في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ميونخ قبل أسبوع انتهت بتعادل الفريقين 2-2.