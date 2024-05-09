حسم الجدل حول إعادة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ
أثيرت حالة كبيرة من الجدل عقب المباراة التي جمعت فريقي ريال مدريد وبايرن ميونخ، مساء الأربعاء، في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط مطالبات جماهيرية عبر منصات التواصل الاجتماعي بضرورة إعادة اللقاء بسبب الخطأ الذي ارتكبه حكم اللقاء البولندي، سيمون مارشينياك.
وسجل البديل خوسيلو هدفين في الدقائق الأخيرة ليقود ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما قلب تأخره ليفوز 2-1 على بايرن ميونخ في إياب قبل النهائي في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو".
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ميونخ قبل أسبوع انتهت بتعادل الفريقين 2-2.
وفي الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع هز بايرن الشباك لكن الحكم لم يحتسب الهدف إذ إنه كان أطلق صافرته بداعي التسلل قبل الهدف ليثير غضب لاعبي الفريق الألماني.
وأثارت صافرة الحكم التي حالت دون استمرارية الهجمة غضب لاعبي بايرن ميونخ والجهاز الفني .
وقال دي ليخت، نجم بايرن، في تصريحاته عقب اللقاء: "تحدثت مع الحكم. إننا نعرف القوانين. إذا كان لا يوجد وضوح في قرار التسلل، فيجب أن يستمر اللعب. إنه أمر مثير للجدل أن يُطلق الصافرة بهذه السرعة".
وأضاف: "إذا لم يكن هناك تسلل واضح، يجب أن نستمر في اللعب، الصافرة بهذه السرعة في الدقائق الأخيرة هي خطأ فادح.. يجب التحقق.. لقد قال لي الحكم المساعد (آسف.. لقد ارتكبت خطأ)".
كما إن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، وصف ما حدث بأنه "انتهاك للقانون".
ولم يصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أي تعليق حتى وقتنا الحالي، بسبب كل ما يثار مِن الجدل المصاحب للهدف الملغى، وما يقره القانون بشأن هذه اللقطة.
آراء تحكيمية
من جانبهما، علق الحكمان الإسبانيان السابقان، ماتيو لاهوز وإيتورالدي غونزاليس، على اللقطة الجدلية.
وقال لاهوز في تصريحات لصحيفة "سبورت": "لقد حدثت الكارثة التي لا يريد أحد حدوثها، صافرة الحكم تعطل تدخل تقنية الفيديو، لقد حدث أسوأ ما يمكن أن يحدث في التحكيم".
وأضاف: "لم تتمكن تقنية الـVAR، من مساعدة الحكم، المشكلة ليست في راية الحكم المساعدة، وإنما صافرة الحكم الرئيس، لكن الحكام بشر ويخطئون".
فيما قال غونزاليس عبر إذاعة "كادينا سير": "قرار سيئ من حكم المباراة، لا يمكننا التحدث عن هدف غير محتسب لأنه أطلق صافرته قبلها، كان يجب على الحكم المساعد الانتظار حتى انتهاء اللعبة".
وأشار: "عليك أن تنتظر حتى انتهاء اللعبة، ثم تقوم التقنية بمراجعة الحالة إذا كان اللاعب متسللًا أم لا حتى تتأكد من إلغائه وإنهاء المباراة".
وكثيرًا ما يحدث الخلط ويكثر القيل والقال بشأن الحالات التي يمكن من خلالها إعادة مباراة كرة قدم حسب قوانين "فيفا"، لذا وجب التأكيد أن خطأ الحكم، حال حدوثه، يعد خطأ بشريًّا، وإعادة مباراة بسبب خطأ تحكيمي سيفتح الباب لإعادة مباريات كثيرة حدثت بسبب الأخطاء التحكيمية، وبالتالي من المؤكد أن المباراة لن تعاد.
وتأهل ريال مدريد للنهائي للمرة السادسة في عشر سنوات على أمل تعزيز رقمه القياسي والفوز باللقب للمرة الـ15 في تاريخه عندما يواجه بروسيا دورتموند الألماني والذي تفوق 2-صفر على باريس سان جيرمان بطل فرنسا في مجموع لقاءي الذهاب والإياب بمواجهة قبل النهائي الأخرى.
ويقام النهائي في مطلع الشهر المقبل على ملعب ويمبلي.