نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية 2023/2024

أقيمت اليوم الخميس، في باريس، قرعة النسخة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وفيما يلي نتائج القرعة:

المستوى الأول

المجموعة الأولى: كرواتيا - البرتغال - بولندا – اسكتلندا.

المجموعة الثانية: إيطاليا - بلجيكا – فرنسا

المجموعة الثالثة: هولندا - المجر - ألمانيا - البوسنة والهرسك

المجموعة الرابعة: إسبانيا - الدنمارك - سويسرا - صربيا