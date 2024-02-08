نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية 2023/2024
أقيمت اليوم الخميس، في باريس، قرعة النسخة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.
وفيما يلي نتائج القرعة:
المستوى الأول
المجموعة الأولى: كرواتيا - البرتغال - بولندا – اسكتلندا.
المجموعة الثانية: إيطاليا - بلجيكا – فرنسا
المجموعة الثالثة: هولندا - المجر - ألمانيا - البوسنة والهرسك
المجموعة الرابعة: إسبانيا - الدنمارك - سويسرا - صربيا
المستوى الثاني
المجموعة الأولى: جمهورية التشيك -أوكرانيا - ألبانيا – جورجيا.
المجموعة الثانية: إنجلترا -فنلندا - إيرلندا – اليونان.
المجموعة الثالثة: النمسا - النرويج - سلوفينيا – كزاخستان.
المجموعة الرابعة: ويلز - آيسلندا - مونتنيغرو – تركيا.
المستوى الثالث
المجموعة الأولى: السويد - أذربيجان - سلوفاكيا - إستونيا
المجموعة الثانية: رومانيا - كوسوفو - قبرص - ليتوانيا أو جبل طارق
المجموعة الثالثة: لوكسمبورغ - بلغاريا - إيرلندا الشمالية - بيلاروسيا
المجموعة الرابعة: أرمينيا - جزر فارو - مقدونيا الشمالية - لاتفيا
المستوى الرابع:
المجموعة الأولى: ليتوانيا أو جبل طارق - سان مارينو – ليشتنشتاين
المجموعة الثانية: مولدوفا - مالتا - أندورا