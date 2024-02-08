دوري الأمم الأوروبية
دوري الأمم الأوروبيةمنصة X

نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية 2023/2024

إيطاليا وبلجيكا وفرنسا في مجموعة واحدة.

أقيمت اليوم الخميس، في باريس، قرعة النسخة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وفيما يلي نتائج القرعة:

المستوى الأول

المجموعة الأولى: كرواتيا - البرتغال - بولندا – اسكتلندا.

المجموعة الثانية: إيطاليا - بلجيكا – فرنسا

المجموعة الثالثة: هولندا - المجر - ألمانيا - البوسنة والهرسك

المجموعة الرابعة: إسبانيا - الدنمارك - سويسرا - صربيا

المستوى الثاني

المجموعة الأولى: جمهورية التشيك -أوكرانيا - ألبانيا – جورجيا.

المجموعة الثانية: إنجلترا -فنلندا - إيرلندا – اليونان.

المجموعة الثالثة: النمسا - النرويج - سلوفينيا – كزاخستان.

المجموعة الرابعة: ويلز - آيسلندا - مونتنيغرو – تركيا.

المستوى الثالث

المجموعة الأولى: السويد - أذربيجان - سلوفاكيا - إستونيا

المجموعة الثانية: رومانيا - كوسوفو - قبرص - ليتوانيا أو جبل طارق

المجموعة الثالثة: لوكسمبورغ - بلغاريا - إيرلندا الشمالية - بيلاروسيا

المجموعة الرابعة: أرمينيا - جزر فارو - مقدونيا الشمالية - لاتفيا

المستوى الرابع:

المجموعة الأولى: ليتوانيا أو جبل طارق - سان مارينو – ليشتنشتاين

المجموعة الثانية: مولدوفا - مالتا - أندورا

دوري الأمم الأوروبية

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com