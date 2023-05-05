ديلي ميل: مانشستر يونايتد لا يستطيع إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في السوق

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن ميزانية الانتقالات لمانشستر يونايتد ستبلغ 100 مليون جنيه إسترليني فقط، حتى لو انتقلت ملكية النادي للشيخ جاسم بن حمد، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم.

وفي أواخر العام الماضي، أعلنت عائلة جليزر أنها ستفتح أبوابها لمن يريد الاستحواذ على مانشستر يونايتد، أو ضخ أموال مقابل حصة جزئية.

وقدم كل من الشيخ جاسم بن حمد والسير جيم راتكليف عروضهما للاستحواذ على مانشستر يونايتد.

وبحسب الصحيفة، فإن ميزانية مانشستر يونايتد ستكون محدودة بسبب قواعد اللعب النظيف المالية والطريقة الوحيدة لجمع أموال إضافية هي بيع اللاعبين.