ديلي ميل: مانشستر يونايتد لا يستطيع إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في السوق
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن ميزانية الانتقالات لمانشستر يونايتد ستبلغ 100 مليون جنيه إسترليني فقط، حتى لو انتقلت ملكية النادي للشيخ جاسم بن حمد، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم.
وفي أواخر العام الماضي، أعلنت عائلة جليزر أنها ستفتح أبوابها لمن يريد الاستحواذ على مانشستر يونايتد، أو ضخ أموال مقابل حصة جزئية.
وقدم كل من الشيخ جاسم بن حمد والسير جيم راتكليف عروضهما للاستحواذ على مانشستر يونايتد.
وبحسب الصحيفة، فإن ميزانية مانشستر يونايتد ستكون محدودة بسبب قواعد اللعب النظيف المالية والطريقة الوحيدة لجمع أموال إضافية هي بيع اللاعبين.
وبات مانشستر يونايتد في طريقه لإنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز ولديه فرصة للتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز بكأس رابطة المحترفين.
ويرتبط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع جود بيلينغهام وهاري كين وماك أليستر ومويسيس كايسيدو ثنائي برايتون، لكن أيا منهم قد يكلف التعاقد معه أكثر من 100 مليون يورو.
في المقابل قد يغادر مانشستر يونايتد كل من أنتوني إيلانغا وهاري ماغواير وآرون وان بيساكا وأليكس تيليس ودوني فان دي بيك وبراندون ويليامز وأنتوني مارسيال.
ويمكن أن يذهب فاكوندو بيليستري على سبيل الإعارة لكسب المزيد من الخبرة بمجرد تقييده بعقد جديد.
ومن المرجح أن يُمنح أماد ديالو فرصة مع الفريق الأول بعد الإعارة في سندرلاند.
وعندما سُئل إيريك تين هاغ مدرب الفريق عما إذا كان قد قيل له إن لديه الأموال اللازمة للقيام بما يريده هذا الصيف بغض النظر عن عملية الاستحواذ، قال: "لا ليس لدي، ليس لدي تأثير على ذلك، ليس لدي.. كما أنني لا أعرف".
وأضاف: "الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن مانشستر يونايتد هو أحد أكبر الأندية، وأعتقد أنه ربما يكون من بين أكبر فريقين في العالم من منظور قاعدة الجماهير".
وتابع المدرب الهولندي: "لذلك، أعتقد أن مانشستر يونايتد يجب أن ينافس على أعلى مستوى في العالم، في دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز".
وتابع "لكن في كرة القدم أنت بحاجة إلى أموال لبناء فرق، يعلم الجميع أنك بحاجة إلى أموال لبناء فريق، وأن اللاعبين رفيعي المستوى يكلفون الكثير من المال".