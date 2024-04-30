ميسي يحصد جائزة جديدة في أمريكا

نال النجم الأرجنتيني قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي تشريفا جديدا الإثنين وذلك بإحرازه جائزة لاعب الأسبوع في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين (MLS) بعد أدائه الرائع في مباراة فريقه أمام نيو إنجلاند ريفولوشيون ضمن الجولة 11 من المسابقة.

وسجل ميسي هدفين، وصنع إثنين آخرين ليقود فريقه إلى الفوز على نيو إنجلاند (4 ـ 1) في مباراة سجل فيها زميله وصديقه الأوروغواياني لويس سواريز هدفا، لكن الإمتياز كان لبطل العالم 2022 الذي نال جائزة الأسبوع في دوري (MLS).