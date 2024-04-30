ميسي يحصد جائزة جديدة في أمريكا
اختير الأسطورة ميسي أفضل لاعب في الجولة الحادية عشر من دوري MLS
نال النجم الأرجنتيني قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي تشريفا جديدا الإثنين وذلك بإحرازه جائزة لاعب الأسبوع في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين (MLS) بعد أدائه الرائع في مباراة فريقه أمام نيو إنجلاند ريفولوشيون ضمن الجولة 11 من المسابقة.
وسجل ميسي هدفين، وصنع إثنين آخرين ليقود فريقه إلى الفوز على نيو إنجلاند (4 ـ 1) في مباراة سجل فيها زميله وصديقه الأوروغواياني لويس سواريز هدفا، لكن الإمتياز كان لبطل العالم 2022 الذي نال جائزة الأسبوع في دوري (MLS).
وحصل ميسي على أعلى تقييم في المباراة (9/10) كما استعاد توهجه الاعتيادي حيث سجل 6 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى في آخر 5 مباريات ليقود فريقه إنتر ميامي إلى سلسلة من النتائج الإيجابية أهلته لتصدر ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة على بعد 3 نقاط من أقرب ملاحقيه سينسيناتي.