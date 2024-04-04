اشتباك بين الجماهير والشرطة عقب نصف نهائي كأس كرواتيا (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 50 شخصا اعتقلوا وأصيب عدد آخر في أعمال شغب جماهيري بعد فوز دينامو زغرب 1/0 على هايدوك سبليت في نصف نهائي كأس كرواتيا، أمس الأربعاء، في مدينة سبليت.

واقتحم المتفرجون أرض الملعب بعد صفارة النهاية، وامتدت أعمال العنف داخل وحول الملعب حتى وقت متأخر من الليل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة اعتقلت 51 شخصا وأصيب ثمانية من ضباط الشرطة بعد اشتباكات مع المشجعين.

وقالت الشرطة في بيان: "هاجمت مجموعات كبيرة من الناس رجال الشرطة بإلقاء الألعاب النارية والزجاجات والحجارة ومقذوفات أخرى".