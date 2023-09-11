كشف موقف كلوب من تدريب منتخب ألمانيا
كشفت صحيفة "ديلي ميل" موقف يورغن كلوب مدرب ليفربول من تولي تدريب ألمانيا، وخلافة المقال هانز فليك.
ويحظى كلوب بإعجاب ألمانيا قبل بطولة أمم أوروبا 2024 بعد إقالة فليك، أمس الأحد، لكن كلوب البالغ من العمر 56 عامًا ملتزم مع ليفربول ويريد احترام عقده، كما ذكرت الصحيفة.
وتعرض المنتخب الألماني لخسارة كبيرة بنتيجة 1/4 أمام اليابان، في مباراة ودية يوم السبت، بعد أشهر من الخسارة 1/2 أمام المنتخب ذاته في كأس العالم 2022 في قطر.
وبعد إقالة فليك، التي جاءت بعد أقل من 24 ساعة على الخسارة أمام اليابان، تم طرح اسم كلوب، إلى جانب جوليان ناغلزمان مدرب بايرن ميونخ السابق، وأوليفر غلاسنر مدرب آينتراخت فرانكفورت.
وبحسب "ديلي ميل"، فإنه على الرغم من أن كلوب لا يستبعد أي خطوة في المستقبل، فمن المرجح أن يقول مدرب ليفربول "لا" لتدريب ألمانيا في أمم أوروبا 2024، التي تقام في ألمانيا مع تبقي ثلاث سنوات على عقد المدرب في أنفيلد.
وأشارت التقارير في ألمانيا إلى أن الاتحاد الألماني "مفتون" بكلوب، ويدرس التعاقد معه بنهاية هذا الموسم.
كما أن هناك فرصة لـ ناغلزمان لتولي تدريب ألمانيا، حيث لا يرتبط بأي فريق حاليا.
وفي مقابلة هذا الصيف، قال كلوب: "وظيفة المدرب الوطني ستكون شرفًا عظيمًا، ليس هناك شك في ذلك، المشكلة التي تقف في طريق الأمر برمته هي ولائي".
وأضاف: "في الأساس إنها وظيفة مثيرة للاهتمام، لكنني لا أعرف حتى الآن ما إذا كنت سأفعل شيئًا مختلفًا تمامًا بعد رحيلي عن ليفربول، أريد أن أبقي خياراتي مفتوحة".
وفي 2020، قال لوثار ماتيوس نجم المنتخب الألماني السابق: "عندما تتحدث عن المرشحين المحتملين، هناك شخص واحد فقط يريده الجميع في المستقبل، وهو يورغن كلوب، إنه ناجح للغاية وشخصي ويحظى بشعبية متساوية بين المعجبين ووسائل الإعلام".