كشف موقف كلوب من تدريب منتخب ألمانيا

كما أن هناك فرصة لـ ناغلزمان لتولي تدريب ألمانيا، حيث لا يرتبط بأي فريق حاليا.

وفي مقابلة هذا الصيف، قال كلوب: "وظيفة المدرب الوطني ستكون شرفًا عظيمًا، ليس هناك شك في ذلك، المشكلة التي تقف في طريق الأمر برمته هي ولائي".

وأضاف: "في الأساس إنها وظيفة مثيرة للاهتمام، لكنني لا أعرف حتى الآن ما إذا كنت سأفعل شيئًا مختلفًا تمامًا بعد رحيلي عن ليفربول، أريد أن أبقي خياراتي مفتوحة".

وفي 2020، قال لوثار ماتيوس نجم المنتخب الألماني السابق: "عندما تتحدث عن المرشحين المحتملين، هناك شخص واحد فقط يريده الجميع في المستقبل، وهو يورغن كلوب، إنه ناجح للغاية وشخصي ويحظى بشعبية متساوية بين المعجبين ووسائل الإعلام".