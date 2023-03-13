مطالبات بإيقاف طارق حامد بعد تلفظه على حارس الفيحاء
طالب عدد من المشجعين بإيقاف طارق حامد لاعب وسط نادي الاتحاد بعد تلفظه غير اللائق تجاه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء، اليوم الإثنين.
وكشف مقطع فيديو تلفظ طارق حامد بلفظ غير لائق تجاه فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء خلال لعب ضربات الترجيح بين الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسيغيب طارق حامد عن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وسبق أن تم إيقاف سلمان الفرج لاعب وسط نادي الهلال 4 مباريات في 2018 مع دفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال؛ لتلفظه بألفاظ بذيئة ومهينة تجاه حكم مباراة الهلال أمام الاتفاق.
وتأهل الاتحاد لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه بضربات الترجيح (4/3) على الفيحاء، بعد التعادل 1/1 في ربع النهائي.
وتقدم هارون كمارا للاتحاد في الدقيقة 16 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية من إيغور كورونادو.
وتعادل ريكاردو ريلر للفيحاء في الدقيقة 50 بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.
وفشل لاعبو الفريقين في تغيير النتيجة ليتجها إلى الشوطين الإضافيين، لكن النتيجة ظلت على حالها ليتم الحسم بضربات الترجيح وحسم الاتحاد النتيجة لصالحه 4/3.
وتستكمل مباريات ربع النهائي غدا الثلاثاء، حيث سيلعب الوحدة مع الباطن، والنصر أمام أبها، والهلال أمام الفتح.
والأهلي أكثر ناد تتويجا بكأس خادم الحرمين الشريفين برصيد 13 لقبا مقابل 9 ألقاب لكل من الهلال والاتحاد، و6 ألقاب للنصر، و3 ألقاب للشباب، ولقبين لكل من الاتفاق والوحدة، ولقب لكل من الفيصلي والتعاون.