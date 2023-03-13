مطالبات بإيقاف طارق حامد بعد تلفظه على حارس الفيحاء

طالب عدد من المشجعين بإيقاف طارق حامد لاعب وسط نادي الاتحاد بعد تلفظه غير اللائق تجاه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء، اليوم الإثنين.

وكشف مقطع فيديو تلفظ طارق حامد بلفظ غير لائق تجاه فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء خلال لعب ضربات الترجيح بين الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيغيب طارق حامد عن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وسبق أن تم إيقاف سلمان الفرج لاعب وسط نادي الهلال 4 مباريات في 2018 مع دفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال؛ لتلفظه بألفاظ بذيئة ومهينة تجاه حكم مباراة الهلال أمام الاتفاق.