لأول مرة.. السماح للمشاهدين بالاستماع للمحادثات بين الحكم ومسؤولي الـVAR في مباراة ليفربول وليستر سيتي
قالت صحيفة "ميرور" إنه سيسمح للمشاهدين بالاستماع إلى المحادثات بين الحكم ومسؤولي حكم الفيديو المساعد الـ"VAR" في مباراة ليفربول وليستر سيتي يوم الإثنين.
وصوتت أندية الدوري الإنجليزي بالإجماع على إدخال تقنية الفيديو "VAR"، من بداية موسم 2019/2020، في محاولة لتقليل القرارات المثيرة للجدل، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها بالضبط.
ولا تزال تقنية الـ"VAR" تثير الكثير من الجدل نتيجة للقرارات غير المنتظمة رغم مرور 3 سنوات تقريبًا على العمل بها.
وسيتم بث المحادثات بين مسؤولي تقنية الفيديو "VAR" والحكام للجمهور لأول مرة منذ تقديمها عندما يحل ليفربول ضيفًا على ليستر سيتي يوم الإثنين.
ويُعتقد، على نطاق واسع، أن هذه التجربة كانت شيئًا دفع هاوارد ويب رئيس لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي من أجله لأنه يهدف إلى تحسين مستوى التحكيم.
وسينضم ويب إلى جيمي كاراغر وغاري نيفيل في أستوديو "Sky Sports" لمباراة ليفربول وليستر سيتي على ملعب كينغ باور.
ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز في محاولة منه لنيل المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في حين يريد ليستر سيتي الفوز في محاولة لتجنب الهبوط.
وسيوجه ويب المشاهدين من خلال اللقطات والصوت المصاحب لعدد من المحادثات التي تم إجراؤها طوال موسم 2022/2023 بهدف تثقيف المعجبين حول سبب اتخاذ القرارات.
وكما هو الحال، فإن هذه الخطط لهذه المباراة فقط للفترة المتبقية من الموسم كما ذكرت صحيفة "ميرور".
ومع ذلك، يُعتقد أن المسؤولين في الدوري الإنجليزي ورابطة الحكام يفكرون في إتاحة صوت الحكام ومسؤولي الـ"VAR" بشكل منتظم بحسب الصحيفة.
ولسوء حظ المشجعين، لن يتمكن المشجعون من سماع المحادثات فور حدوثها بسبب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ولكن يُسمح بذلك بعد صافرة نهاية المباراة.
وقالت "ميرور" إن هاوارد ويب، البالغ من العمر 51 عامًا، يأمل أيضًا بأن التغييرات ستجعله غير مضطر لتقديم اعتذارات "مذلّة" للمدربين والأندية.
وفي الآونة الأخيرة، اضطُر ويب إلى الاعتذار إلى برايتون نيابة عن لجنة الحكام بعد اعترافه بأنه كان ينبغي منح كاورو ميتوما ركلة جزاء في خسارته الدرامية 1/2 أمام توتنهام.