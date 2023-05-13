لأول مرة.. السماح للمشاهدين بالاستماع للمحادثات بين الحكم ومسؤولي الـVAR في مباراة ليفربول وليستر سيتي

قالت صحيفة "ميرور" إنه سيسمح للمشاهدين بالاستماع إلى المحادثات بين الحكم ومسؤولي حكم الفيديو المساعد الـ"VAR" في مباراة ليفربول وليستر سيتي يوم الإثنين.

وصوتت أندية الدوري الإنجليزي بالإجماع على إدخال تقنية الفيديو "VAR"، من بداية موسم 2019/2020، في محاولة لتقليل القرارات المثيرة للجدل، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها بالضبط.

ولا تزال تقنية الـ"VAR" تثير الكثير من الجدل نتيجة للقرارات غير المنتظمة رغم مرور 3 سنوات تقريبًا على العمل بها.

وسيتم بث المحادثات بين مسؤولي تقنية الفيديو "VAR" والحكام للجمهور لأول مرة منذ تقديمها عندما يحل ليفربول ضيفًا على ليستر سيتي يوم الإثنين.