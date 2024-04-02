الحكم ينقذ برشلونة من كارثة أمام ريال مدريد
أثيرت تكهنات كبيرة في الصحف الإسبانية حول احتمال غياب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الـ21 من أبريل الجاري.
وستتخذ لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارًا حول ليفاندوفسكي غدًا الأربعاء.
وتردد أنه يمكن معاقبة ليفاندوفسكي بمباراتين بدلا من مباراة واحدة وهو أمر إن حدث سوف يكلفه الغياب عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو.
وحسب التسريبات فالغياب عن المباراة الأولى سيكون نتيجة البطاقة الصفراء التي حصل عليها يوم السبت الماضي ضد لاس بالماس والتي أجبرته على إكمال دورة تراكم البطاقات؛ والمباراة الثانية لحصوله متعمدًا على بطاقة ليغيب عن مباراة الفريق قبل الكلاسيكو وهو أمر يضمن له المشاركة أمام ريال مدريد دون مغامرة، وبسجل خال من البطاقات.
ويتضمن قانون التأديب هذا الخيار في المادة 119 فيما يتعلق بتراكم الإنذارات في المباريات المختلفة، وجاء نصًا على أنه: "يجوز معاقبة لاعب كرة القدم الذي يحصل على الإنذار الخامس، بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بمباراة واحدة أخرى".
ولكن المادة تقول أيضًا في الفقرة التالية إنه "لتحديد نية لاعب كرة القدم، سيتم أخذ الظروف مثل طبيعة قواعد اللعبة التي تم انتهاكها، وموقف لاعب كرة القدم أثناء المباراة، وما إلى ذلك في الاعتبار، ولهذا السبب فإن حكم المباراة سيكون مخولاً بتسجيل مثل هذه الظروف في تقريره."
ووفقًا لتقرير الحكم ماتيو بوسكيتس فيرير فإن إنذاره ليفاندوفسكي يعود لتأخره في مغادرة الملعب أثناء التبديل، بقصد إضاعة الوقت".
وهو الأمر الذي ينفي عنه نية الحصول على إنذار بشكل متعمد بحسب تقرير الحكم الذي أنقذ برشلونة من كارثة فنية خلال المباراة، حيث يمر ليفاندوفسكي بواحدة من أفضل فتراته على الإطلاق منذ انضماه إلى النادي الكتالوني، وغيابه في مباراة الكلاسيكو كان سيصبح مؤثرًا للغاية.
وحسب موندو ديبورتيفو، فإنه لا يبدو للحكم أن ليفاندوفسكي تعمّد الحصول على بطاقة، وهو أمر سيتم اعتماده عند اتخاذ قرار معاقبة اللاعب.
وبالتالي سوف يغيب ليفاندوفسكي أمام قادش فقط لتراكم البطاقات ثم يعود أمام ريال مدريد بشكل طبيعي.