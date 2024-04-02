الحكم ينقذ برشلونة من كارثة أمام ريال مدريد

أثيرت تكهنات كبيرة في الصحف الإسبانية حول احتمال غياب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الـ21 من أبريل الجاري.

وستتخذ لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارًا حول ليفاندوفسكي غدًا الأربعاء.

وتردد أنه يمكن معاقبة ليفاندوفسكي بمباراتين بدلا من مباراة واحدة وهو أمر إن حدث سوف يكلفه الغياب عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو.