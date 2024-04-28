تصعيد خطير.. ليفربول يجهز قرارًا صارمًا بشأن محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أحدث تطورات أزمة المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول بعد اشتباكه مع يورغن كلوب أمس السبت.

وخلال نزوله بديلًا نشبت مشادة كلامية بين صلاح وكلوب تردد أنها كانت بسبب تأخر اللاعب المصري في تجهيز نفسه للنزول إلى الملعب.

وتلاشت آمال ليفربول الضئيلة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت، بعدما منح هدف ميخائيل أنطونيو بضربة رأس متأخرة وست هام يونايتد تعادلًا مستحقًّا 2-2.

وشهدت المباراة خلافًا علنيًّا بين الدولي المصري محمد صلاح ومدرب ليفربول يورغن كلوب قبل نزوله بديلًا.