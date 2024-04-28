تصعيد خطير.. ليفربول يجهز قرارًا صارمًا بشأن محمد صلاح
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أحدث تطورات أزمة المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول بعد اشتباكه مع يورغن كلوب أمس السبت.
وخلال نزوله بديلًا نشبت مشادة كلامية بين صلاح وكلوب تردد أنها كانت بسبب تأخر اللاعب المصري في تجهيز نفسه للنزول إلى الملعب.
وتلاشت آمال ليفربول الضئيلة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت، بعدما منح هدف ميخائيل أنطونيو بضربة رأس متأخرة وست هام يونايتد تعادلًا مستحقًّا 2-2.
وشهدت المباراة خلافًا علنيًّا بين الدولي المصري محمد صلاح ومدرب ليفربول يورغن كلوب قبل نزوله بديلًا.
وأظهرت لقطات حديثًا ساخنًا بين صلاح والمدرب الألماني قبل نزول اللاعب المصري بديلًا مع داروين نونيز وجو غوميز.
وحدثت المشادة بعد تسجيل وست هام هدف التعادل لتصبح النتيجة 2-2 وذلك قبل إجراء التبديل بشكل مباشر.
وقلل كلوب من شأن هذا الخلاف.
وقال للصحفيين عقب المباراة "تحدثنا في غرفة الملابس وانتهى الأمر. هذا كل شيء".
لكن صلاح قال للصحفيين "ستشتعل النيران إذا تحدثت عما دار بيني وبين كلوب".
وكشفت صحيفة تيليغراف أن نادي ليفربول يجهز لقرار بشأن محمد صلاح بعد الموقف الذي حدث بالأمس، ولم تستبعد الصحيفة رحيل اللاعب.
ووفق تقرير تيليغراف فإنه "سيكون من المحزن مغادرة صلاح الدوري الإنجليزي وهو في عمر صغير نسبيًّا".
من جهته قال ستيفن وارنوك لاعب ليفربول السابق تعليقًا على الأمر: "ما حدث بين صلاح وكلوب لم يكن من الجيد رؤيته بين شخصين كانا بالأهمية ذاتها للنادي".
وتابع :"العلاقة بينهما يجب أن تكون مبنيّة على الاحترام، ماحدث كان اصطدامًا بين الأنا".
ويملك صلاح عروضًا من أندية سعودية وإنجليزية.