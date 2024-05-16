إندريك يثير قلق جماهير ريال مدريد (فيديو)
أثار إندريك فيليبي، نجم بالميراس البرازيلي، قلق مشجعي فريقه المستقبلي ريال مدريد، المزمع الانتقال إليه الموسم المقبل، بعدما اضطر لمغادرة الملعب على نقالة، إثر إصابته في الساق اليمنى خلال مواجهة فريقه أمام نظيره إندبندينتي دي فالي، فجر الخميس.
ووقعت هذه الحادثة في الدقيقة 60 من المباراة؛ ما ألقى بظلاله على فوز بالميراس الصعب 2-1.
وقدم إندريك بعض اللحظات المبهرة قبل الإصابة، ومع ذلك، توقف أداؤه الواعد بشكل مفاجئ عندما شعر بآلام في ساقه اليمنى.
وأدرك إندريك عدم قدرته على الاستمرار، فاستلقى على أرض الملعب في انتظار الفريق الطبي الذي قام بنقل اللاعب البرازيلي إلى خارج الملعب.
وبدا من الفيديوهات المتداولة للواقعة، أن اللاعب تدخل بقوة على نظيره في إندبندينتي، وربما أثر هذا التدخل على قدمه ليسقط على الأرض ولم يستطع إكمال اللقاء؛ ما أثار قلق الجماهير عليه قبل شهر تقريبًا من بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة، والتي تنطلق في 20 يونيو المقبل.
ولم يصدر نادي بالميراس حتى الآن أي تقارير رسمية بشأن مدى قوة إصابة اللاعب الشاب، ومدة غيابه عن الملاعب.
من المقرر أن يصل الشاب البرازيلي إلى النادي الملكي في يوليو 2024 المقبل، وذلك بعدما يتم السن القانونية 18 عامًا، ليكون لاعبًا رسميًا بكتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وستلعب البرازيل أولى مبارياتها في بطولة أمريكا أمريكا في 24 يونيو ضد كوستاريكا في ملعب سوفي في لوس أنجلوس.
قبل ذلك، ستخوض مباراتين وديتين للإعداد للبطولة ضد المكسيك والولايات المتحدة، في 8 و12 يونيو في تكساس وفلوريدا، على التوالي.