إندريك يثير قلق جماهير ريال مدريد (فيديو)

أثار إندريك فيليبي، نجم بالميراس البرازيلي، قلق مشجعي فريقه المستقبلي ريال مدريد، المزمع الانتقال إليه الموسم المقبل، بعدما اضطر لمغادرة الملعب على نقالة، إثر إصابته في الساق اليمنى خلال مواجهة فريقه أمام نظيره إندبندينتي دي فالي، فجر الخميس.

ووقعت هذه الحادثة في الدقيقة 60 من المباراة؛ ما ألقى بظلاله على فوز بالميراس الصعب 2-1.