تقييم صادم للاعبي برشلونة أمام باريس سان جيرمان
منحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقييمًا صادمًا للاعبي برشلونة بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان والخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وسجل كيليان مبابي هدفين في الشوط الثاني، ليقود باريس سان جيرمان إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 4-1 على مضيفه برشلونة الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين في إياب دور الثمانية، يوم الثلاثاء.
وقلب باريس سان جيرمان تأخره 3-2 في الذهاب إلى انتصار 6-4 في مجموع المباراتين، ليتأهل الفريق الفرنسي إلى قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021.
ووفقًا للصحيفة الفرنسية الشهيرة، فلم يحصد أيٌّ من لاعبي برشلونة أكثر من 5 درجات سوى البرازيلي رافينيا الذي نال (6 درجات) بعد مساهمته في تسجيل هدف البلوغرانا.
وحصد تير شتيغن 4 درجات، وكانسيلو وكوندي (3 درجات) لكل منهما، وباو كوبارسي (5 درجات)، وأراوخو لم يحصد أي علامات بسبب طرده، وفرينكي دي يونغ (4 درجات)، وألكاي غوندوغان (5 درجات)، وروبرت ليفاندوفسكي (3 درجات)، ولم يحصد لامين يامال أي درجات أيضا لاستبداله بعد طرد أراوخو.
في المقابل، حصد لاعبو باريس سان جيرمان تقييمات رائعة، وكان أبرزهم عثمان ديمبلي وكيليان مبابي وفيتينيا وماركينيوس وباركولا، إذ حصد كل منهم 8 درجات.
ويلعب باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند الألماني في قبل النهائي، بعد أن تجاوز الأخير منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني 5-4 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.