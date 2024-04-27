تصرف ذكي من بدلاء ريال مدريد ينقذ الفريق من هدف (فيديو)

تسبب لاعبو ريال مدريد في إلغاء هدف لريال سوسيداد في مباراة الفريقين، أمس الجمعة، في الدوري الإسباني.

وحل ريال مدريد ضيفا على ريال سوسيداد لحساب الجولة الـ33 من الليغا، وعاد فائزا بنتيجة 1/0 سجله التركي أردا غولر في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 32 حدث تدخل من أندير بارينتشيا لاعب ريال سوسيداد على الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد.

وتسبب التدخل في فشل تشواميني في السيطرة على الكرة، لتذهب إلى زميله ميكيل اويارزابال الذي سدد كرة اصطدمت بأحد مدافعي ريال مدريد قبل أن تصل إلى تاكيفوسا كوبو الذي سدد الكرة نحو المرمى.

واحتفل لاعبو ريال سوسيدان بالهدف، لكن لاعبي ريال مدريد اعترضوا بشدة على الهدف ليضطر الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو للاستعانة بتقنية حكم الفيديو "VAR".