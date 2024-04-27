تصرف ذكي من بدلاء ريال مدريد ينقذ الفريق من هدف (فيديو)
تسبب لاعبو ريال مدريد في إلغاء هدف لريال سوسيداد في مباراة الفريقين، أمس الجمعة، في الدوري الإسباني.
وحل ريال مدريد ضيفا على ريال سوسيداد لحساب الجولة الـ33 من الليغا، وعاد فائزا بنتيجة 1/0 سجله التركي أردا غولر في الدقيقة 30.
وفي الدقيقة 32 حدث تدخل من أندير بارينتشيا لاعب ريال سوسيداد على الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد.
وتسبب التدخل في فشل تشواميني في السيطرة على الكرة، لتذهب إلى زميله ميكيل اويارزابال الذي سدد كرة اصطدمت بأحد مدافعي ريال مدريد قبل أن تصل إلى تاكيفوسا كوبو الذي سدد الكرة نحو المرمى.
واحتفل لاعبو ريال سوسيدان بالهدف، لكن لاعبي ريال مدريد اعترضوا بشدة على الهدف ليضطر الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو للاستعانة بتقنية حكم الفيديو "VAR".
وبعد مشاركة اللقطة قرر الحكم إلغاء الهدف واحتساب خطأ على بارينتشيا.
وجاءت اللقطة المثيرة للجدل بعد جدل طويل حول قرار حكم الكلاسيكو عدم احتساب هدف لبرشلونة بعد تسديدة من يامين لامال بدا أنها دخلت بالكامل مرمى ريال مدريد.
وواصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته ورفع رصيده إلى 84 نقطة من 33 مباراة في الدوري الإسباني.
ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب بفارق 14 نقطة عن برشلونة الثاني، والذي سيلعب مع فالنسيا يوم الإثنين.
ويحل ريال مدريد ضيفا على بايرن ميونخ يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.