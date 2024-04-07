بايرن ميونخ يتلقى دفعة قوية بعد فضيحة هايدنهايم

وشهدت تدريبات اليوم الأحد مشاركة ليروي ساني وكينغسلي كومان ونصير مزراوي في المران الجماعي بعد تعافيهم من إصابات مختلفة.

كما تدرب مانويل نوير في الملعب الجانبي الخاص بحراس المرمى، ولكن لا يزال أليكس بافلوفيتش يعاني من الإنفلونزا، ومن المرجح ألا يستطيع اللحاق بمباراة الذهاب أمام آرسنال.

ويستعد بايرن ميونخ الألماني لمواجهة نظيره آرسنال الإنجليزي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء 9 أبريل الجاري.