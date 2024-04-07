بايرن ميونخ يتلقى دفعة قوية بعد فضيحة هايدنهايم
تلقى نادي بايرن ميونخ دفعة قوية قبل يومين من مواجهة آرسنال الإنجليزي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وبعد ساعات من الخسارة المدوية أمام هايدنهايم في الدوري الألماني.
وتكبد بايرن ميونخ خسارته السادسة في الدوري هذا الموسم أمام مضيفه هايدنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس السبت.
لم يحافظ بايرن ميونخ على تقدمه بهدفين سجلهما هاري كين وسيرجي جنابري في الدقيقتين 38 و45، بل رد هايدنهايم بثلاثة أهداف سجلها كيفن سيسا وتيم كلينيست "ثنائية" في الدقيقتين 51 و79.
وتجمد رصيد البافاري عند 60 نقطة في المركز الثاني، ويبقى مهددا بفقدان اللقب بعد التتويج به 11 مرة متتالية، بينما رفع هايدنهايم رصيده إلى 33 نقطة ليقفز للمركز العاشر.
وشهدت تدريبات اليوم الأحد مشاركة ليروي ساني وكينغسلي كومان ونصير مزراوي في المران الجماعي بعد تعافيهم من إصابات مختلفة.
كما تدرب مانويل نوير في الملعب الجانبي الخاص بحراس المرمى، ولكن لا يزال أليكس بافلوفيتش يعاني من الإنفلونزا، ومن المرجح ألا يستطيع اللحاق بمباراة الذهاب أمام آرسنال.
ويستعد بايرن ميونخ الألماني لمواجهة نظيره آرسنال الإنجليزي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء 9 أبريل الجاري.