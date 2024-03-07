تصريحات الخليفي عن مبابي.. احتمالية التمديد أم تأكيد الرحيل؟

ضرب باريس سان جيرمان الفرنسي عصفورين بحجر واحد، في أعقابه تأهله المستحق لربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال سوسيداد الإسباني، الثلاثاء، بفضل فوزه بهدفين لواحد، سجلهما نجمه كيليان مبابي واضعًا حدًا للجدل الذي أثاره منذ مباراة فريقه أمام موناكو ضمن الليغ 1.

وعلى ملعب "ريالي أرينا" في سان سيباستيان، سطع نجم الهداف مبابي الذي سرق الأضواء في أمسية الثلاثاء ليبدد حيرة مشجعي ناديه، فيما كان أداؤه الرائع بمثابة رسائل طمأنة وتفاؤل لإدارة ناديه بتمديد عقده مع الفريق الباريسي.

وجاءت تصريحات رئيس "البي آس جي" ناصر الخليفي عقب الفوز على سوسيداد لتثير من جديد مستقبل النجم الفرنسي، الذي بات، في الأيام الأخيرة، محل اهتمام لا نظير له من وسائل الإعلام في ضوء تقارير عن قرب التعاقد مع ريال مدريد الإسباني.

وقال الخليفي في لقاء مع "كنال+: "لا أستطيع أن أؤكد رحيل مبابي، الإدارة الإعلامية هي من تتولّى ذلك، وإذا لم ينشر النادي شيئًا حيال ذلك فبالتأكيد لن أقوم أنا بهذا الأمر"

وتابع قوله إن "كيليان حاليًا في النادي، ويعمل من أجله ومرتبط بعقد معه، ولكننا نريد كذلك أن نبني شيئًا من أجل المستقبل، مبابي من أفضل اللاعبين في العالم."

وبعد أن توجه لتحية الجماهير الباريسية التي ساندت فريقها في إسبانيا، شدد رئيس "البي آس جي" على أن الفوز كان "انتصارًا جماعيًا وهو أجمل دليل على أننا جميعا أقوى معًا"، مضيفًا: "لقد قطعنا شوطًا طويلاً منذ هذا الصيف، وقمنا ببناء فريق شاب جدًا، وهو الأصغر في تاريخ النادي."

وبدا واضحًا أن تصريحات الخليفي كانت تريد أن تقول شيئًا ما بخصوص الوضع الذي مرت به علاقة مبابي بمكونات فريقه، طوال الأسبوع الماضي، وسط حديث عن توتر العلاقة مع مدربه لويس إينريكي وقرب رحيله عن العاصمة الفرنسية للتوجه إلى مدريد.

لكن تلك التصريحات منحت في الوقت نفسه جرعة من التفاؤل لأنصار باريس سان جيرمان لبقاء نجمهم الأول في النادي لموسم آخر على الأقل، وتمديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، على الرغم من التقارير الإسبانية التي تحدثت عن أن رئيس الفريق الملكي حسم اتفاقه مع مبابي، الذي بدأ في الاستعداد للالتحاق بزميليه في المنتخب، كامافينغا وتشواميني لاعبي الميرينغي.

ولا تزال إدراة فريق العاصمة الفرنسية تعمل جاهدة على إقناع مبابي بتمديد عقده قبل موفى الموسم الجاري، يواصل ريال مدريد خوض سباقه المحموم للظفر بتوقيع هداف دوري النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

واستأثر بطل العالم 2018 مع منتخب الديكة بكل الاهتمام منذ الأسبوع الماضي، خاصة في أعقاب مواجهة باريس سان جيرمان أمام موناكو والتي شهدت خروج اللاعب في نهاية الشوط الأول ليترك مكانه لزميله كولو مواني، قبل أن يصعد إلى المدرجات ليتابع الشوط الثاني وهو يجلس بجانب والدته ووكيلة أعماله فائزة العماري.

وانتقل كيليان مبابي إلى باريس سان جيرمان، في 2017، قادمًا من موناكو وسجل بألوان الفريق الباريسي ما يقارب 250 هدفًا في أقل من 300 مباراة حتى الآن.