دانييل ليفي رئيس توتنهام ينفي وجود مفاوضات لبيع النادي

وخرج توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، ما يعني استمرار صيامه عن الألقاب خلال 15 عاما، وأصبح ليفي مستهدفا من جماهير الفريق اللندني في مباريات بملعبه.

وأبلغ ليفي كامبريدج يونيون في مقابلة عبر يوتيوب "مجموعة (إي.إن.آي.سي) تملك 87 في المئة تقريبا من النادي، لدينا 30 ألفا من حملة الأسهم ومعظمهم من المشجعين".

وأضاف: "واجبنا النظر في أي مقترح من أي أحد، كل ما أود قوله إننا لسنا في مفاوضات مع أحد ولم نتفاوض في الأشهر الماضية، وكل ما قيل في الصحف في هذا الشأن غير صحيح".