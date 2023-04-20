دانييل ليفي رئيس توتنهام ينفي وجود مفاوضات لبيع النادي
نفى دانييل ليفي رئيس توتنهام هوتسبير وجود مفاوضات مع أي جهة تتعلق بالاستحواذ على النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وخرج توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، ما يعني استمرار صيامه عن الألقاب خلال 15 عاما، وأصبح ليفي مستهدفا من جماهير الفريق اللندني في مباريات بملعبه.
وأبلغ ليفي كامبريدج يونيون في مقابلة عبر يوتيوب "مجموعة (إي.إن.آي.سي) تملك 87 في المئة تقريبا من النادي، لدينا 30 ألفا من حملة الأسهم ومعظمهم من المشجعين".
وأضاف: "واجبنا النظر في أي مقترح من أي أحد، كل ما أود قوله إننا لسنا في مفاوضات مع أحد ولم نتفاوض في الأشهر الماضية، وكل ما قيل في الصحف في هذا الشأن غير صحيح".
ويحتل توتنهام، الذي حقق لقبه الأخير في 2008 حين توج بكأس الرابطة، المركز الخامس في الدوري برصيد 53 نقطة من 31 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف نيوكاسل يونايتد رابع الترتيب الذي تتبقى له مباراة وسيستضيف توتنهام يوم الأحد.