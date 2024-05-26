سر شعور ألكاراز بالخوف قبل مواجهة وولف في فرنسا المفتوحة للتنس

يعود الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثالث عالميا، إلى بطولة فرنسا المفتوحة للتنس والأمل يحدوه في محو ذكريات التقلصات العضلية الشديدة التي أوقفت مسيرته نحو تحقيق اللقب في عام 2023، لكن سيتعين عليه أولا التعامل مع الشكوك التي أثارتها إصابة حديثة تعرض لها حينما يواجه جيه.جيه وولف، اليوم الأحد.

وُصفت مباراة ألكاراز في الدور قبل النهائي العام الماضي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي توج بلقب فرنسا المفتوحة لاحقا بأنها صراع بين العمالقة، لكنها انتهت بطريقة مخيبة للآمال عندما انهار اللاعب الإسباني، البالغ 21 عاما، أمام الجماهير المذهولة في ملعب "فيليب شاترييه".

ويعود ألكاراز إلى الملعب ذاته مجددا بينما لا يعاني من أي ألم بعد أن أجبرته إصابة في الساعد الأيمن على الانسحاب من بطولتي مونت كارلو وبرشلونة وأنهت حملة دفاعه عن لقب بطولة مدريد في دور الثمانية، لكن لا تزال بعض الشكوك تساور اللاعب الإسباني.