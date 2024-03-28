"محاولات رخيصة".. الزمالك يواصل التصعيد ضد كهربا

رد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك على إدعاءات محمود عبد المنعم "كهربا" بقيام نادي الزمالك بالحصول على قيمة الغرامة بالتقسيط، والخاصة بقضية هروبه من القلعة البيضاء.

ودفع كهربا لنادي الزمالك 2.4 مليون دولار قيمة غرامة أقرها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم بحكم نهائي نتيجة فسخ عقده من طرف واحد دون سبب عادل عام 2019.

وقال أحمد سالم في تصريحات لقناة "الزمالك": "بداية، فإن قيمة وسياسة نادي الزمالك لا تتناسب أبدًا والرد على كل المهاترات والتصريحات".

وتابع :"أؤكد أن نادي الزمالك حصل على قيمة الغرامة بالكامل وهو ما أعلنه النادي في بيان رسمي بعد إنهاء الملف، النادي حصل على حكم نهائي بالغرامة بعد الوصول إلى أعلى درجات التقاضي في الاتحاد الدولي الذي أقر رسميًا بحقوق النادي".

وأتم: "الزمالك ناد مؤسسي ويخضع للرقابة وهو ما يعني أنه ليس هناك مجال للتهاون في حقوق النادي المالية لأي جهة، ومجلس الإدارة يعمل على الحفاظ على حقوق النادي".

وكتب سالم منشورا آخر على فيسبوك :"لن ننجرف أو ننزلق أو نلتفت للمحاولات الرخيصة والساذجة من الهاربين ومخالفي القانون الذين ثبت بالقطع ارتكابهم لمخالفات استوجبت العقوبة وفقا لحكم نهائي بات يعد بالضرورة عنوانا للحقيقة".

وتابع :"نؤكد اننا لن نسقط معهم في مستنقع التريند وكلنا تركيز في دعم ومؤازرة الفريق الأول لتحقيق حلم الكونفدرالية".

وأتم المتحدث الرسمي باسم النادي الأبيض :"نؤكد ان مجلس إدارة نادي الزمالك لم ولن يتهاون يوما في استيفاء حقوق النادي دون أن تنقص مثقال ذرة بما يتفق مع الشرعية و صحيح القانون".

كان عماد المندوه أمين صندق نادي الزمالك أعلن في بيان رسمي أن الزمالك حصل على الغرامة المستحقه له بشكل كامل دون نقصان أو تقسيط.

يذكر أن تصريحات كهربا عن دفعه الغرامة بالتقسيط قد أثارت غضب جمهور الزمالك.