رغم الفوز.. جماهير الاتحاد تهاجم أنمار الحائلي (فيديو)
صبت جماهير الاتحاد السعودي جام غضبها على رئيس ناديها أنمار الحائلي، عقب مباراة الفريق أمام الحزم، في المواجهة التي جمعتهما، مساء السبت، بدوري روشن.
وتمكن فريق الاتحاد من الفوز على نظيره الحزم بنتيجة 3-2، وذلك بالمباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.
والتقى الاتحاد مع الحزم، على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة، في الجولة 28 من عمر مباريات الدوري السعودي.
وعقب المباراة ظهرت الجماهير غاضبة من فريقها وفوزه الذي تحقق بشق الأنفس على متذيل جدول ترتيب الدوري، وقامت بإطلاق صيحات وصافرات استهجان على أنمار الحائلي خلال خروجه إلى الممر المؤدي لغرفة تغيير ملابس اللاعبين.
وكانت الجماهير قد عبرت عن غضبها من مستوى الفريق مؤخرا بامتناعها عن الحضور بكثافة في مباراة اليوم.
وبدا أن حامل اللقب المتعثر في طريقه لمواصلة مسيرة عدم الانتصار للمباراة الثالثة على التوالي، عندما باغته الحزم بهدفين في دقيقتين بالشوط الثاني، قبل أن يسجل المدافع المصري أحمد حجازي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
وتقدم حجازي إلى منطقة جزاء الحزم في الدقائق الأخيرة، وبعدما سدد الكرة في قدم أحد المدافعين استغل الكرة المرتدة نحوه ليسدد مباشرة من مسافة قريبة لترتطم الكرة في الحارس وتسكن الشباك.
وارتفع رصيد الاتحاد بهذا الفوز إلى 50 نقطة في المركز الرابع بالترتيب، متأخرا بفارق نقطتين عن الأهلي الثالث.
فيما تلقى الحزم الهزيمة الرابعة في خمس مباريات و16 هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الأخير، متأخرا بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان.