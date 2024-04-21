رغم الفوز.. جماهير الاتحاد تهاجم أنمار الحائلي (فيديو)

صبت جماهير الاتحاد السعودي جام غضبها على رئيس ناديها أنمار الحائلي، عقب مباراة الفريق أمام الحزم، في المواجهة التي جمعتهما، مساء السبت، بدوري روشن.

وتمكن فريق الاتحاد من الفوز على نظيره الحزم بنتيجة 3-2، وذلك بالمباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

والتقى الاتحاد مع الحزم، على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة، في الجولة 28 من عمر مباريات الدوري السعودي.

وعقب المباراة ظهرت الجماهير غاضبة من فريقها وفوزه الذي تحقق بشق الأنفس على متذيل جدول ترتيب الدوري، وقامت بإطلاق صيحات وصافرات استهجان على أنمار الحائلي خلال خروجه إلى الممر المؤدي لغرفة تغيير ملابس اللاعبين.