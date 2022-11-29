مدرب تونس: لماذا لا نفوز على فرنسا.. لا يوجد مستحيل
قال جلال القادري مدرب تونس اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد مستحيل قبل مواجهة فرنسا في المجموعة الرابعة في مباراة قد تحدد ما إذا كان فريقه سيتأهل لأدوار خروج المغلوب لكأس العالم للمرة الأولى في ست محاولات.
لكن في كأس العالم 2022 التي شهدت العديد من المفاجآت هل من المستحيل أن تتغلب تونس على حامل اللقب؟ بالتأكيد لا، المهمة صعبة: ربما.
ومع تذيلها للمجموعة وعدم تسجيل أي هدف، فإن الشيء الوحيد المؤكد هو أن نسور قرطاج يواجهون تحديا هائلا في إستاد المدينة التعليمية غدا الأربعاء ضد فرنسا المتألقة.
وقال القادري للصحفيين: "رسالتي للاعبين هي أنه لا يوجد مستحيل، فرصنا لا تزال موجودة ولم نفقد حماسنا وشغفنا وفي كامل الجاهزية للمعركة الأخيرة وتحدونا آمال كبيرة".
وأضاف: "أثق في هذه المجموعة وأتمنى أن يحالفنا الحظ ونتأهل للدور المقبل".
وتأمل تونس ألا تلعب فرنسا بكامل طاقتها بعد أن ضمنت مكانها في دور الستة عشر لكن المدرب ديدييه ديشان وعد رجاله بألا يتعاملوا مع تونس التي ستهددهم باستخفاف.
وقال ديشان في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "ستبذل التشكيلة التي تلعب غدا قصارى جهدها لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة حتى إذا كانت لدى الفرص لإجراء تغييرات".
وانتزعت تونس ما بدا أنه غير مرجح في المباراة الافتتاحية ضد الدنمارك بعد تعادلها دون أهداف والذي أعقبه خسارة 1-صفر من أستراليا.
ولم يكن العثور على الشباك مشكلة بالنسبة لفرنسا التي فازت 4-1 على أستراليا وحجزت مكانا في دور الستة عشر بفوزها 2-1 على الدنمارك.
وقد يقنع الفوز القادري للبقاء في منصبه بعدما ألمح إلى أنه سيستقيل إذا فشل رجاله في التأهل.
وقال القادري: "لننتظر نتيجة المباراة ونرى ما سيحدث لاحقا. نحن نتحمل المسؤولية وآمل أن أتمكن من الإجابة على سؤالك (بخصوص رحيله) بعد المباراة".