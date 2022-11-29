مدرب تونس: لماذا لا نفوز على فرنسا.. لا يوجد مستحيل

قال جلال القادري مدرب تونس اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد مستحيل قبل مواجهة فرنسا في المجموعة الرابعة في مباراة قد تحدد ما إذا كان فريقه سيتأهل لأدوار خروج المغلوب لكأس العالم للمرة الأولى في ست محاولات.

لكن في كأس العالم 2022 التي شهدت العديد من المفاجآت هل من المستحيل أن تتغلب تونس على حامل اللقب؟ بالتأكيد لا، المهمة صعبة: ربما.

ومع تذيلها للمجموعة وعدم تسجيل أي هدف، فإن الشيء الوحيد المؤكد هو أن نسور قرطاج يواجهون تحديا هائلا في إستاد المدينة التعليمية غدا الأربعاء ضد فرنسا المتألقة.