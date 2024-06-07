مفاجأة صادمة تنتظر مهاجم الأهلي السعودي
تجهز إدارة الأهلي السعودي مفاجأة صادمة لأحد نجوم الفريق الكبار قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.
وتسعى إدارة الأهلي السعودي، في الوقت الحالي، لترتيب العديد من الأمور التي تخص الفريق من أجل الاستعداد بكل قوة للموسم المقبل.
وأنهى الأهلي منافسات دوري روشن، في الموسم الماضي، محتلًا المركز الثالث ليضمن المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية في الموسم المقبل.
وكشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه على منصة "إكس" عن قرار مفاجئ اتخذه الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي يتعلق بمستقبل نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو.
وأشار غاليتي إلى أن يايسله طالب إدارة ناديه برحيل فيرمينو والانفتاح على فكرة بيعه حال تلقيه عروضًا رسمية.
وأوضح أن يايسله ليس مقتنعًا بأداء فيرمينو، في الموسم الماضي، كما أنه طلب التعاقد مع مهاجم عالمي لقيادة الخط الأمامي للفريق.
وانضم فيرمينو إلى الأهلي السعودي قادمًا من ليفربول الإنجليزي، مطلع الموسم الماضي، بتعاقد يستمر حتى صيف 2026.
وارتبط اسم فيرمينو صاحب الـ32 عامًا بالرحيل إلى فلامنغو البرازيلي في الموسم المقبل.
وسجل اللاعب البرازيلي 9 أهداف فقط مع الأهلي، في الموسم الماضي، خلال 34 مباراة، وصنع 7 أهداف لزملائه.