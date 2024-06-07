مفاجأة صادمة تنتظر مهاجم الأهلي السعودي

تجهز إدارة الأهلي السعودي مفاجأة صادمة لأحد نجوم الفريق الكبار قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

وتسعى إدارة الأهلي السعودي، في الوقت الحالي، لترتيب العديد من الأمور التي تخص الفريق من أجل الاستعداد بكل قوة للموسم المقبل.

وأنهى الأهلي منافسات دوري روشن، في الموسم الماضي، محتلًا المركز الثالث ليضمن المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية في الموسم المقبل.