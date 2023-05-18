فينيسيوس جونيور يحتد على أنشيلوتي بعد تقدم مانشستر سيتي على ريال مدريد (صور)

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدفين نظيفين سجلهما برناردو سيلفا.

وبعد هدف مانشستر الأول دخل فينسيوس في حديث مع مدربه كارلو أنشيلوتي، خاصة أن ريال مدريد كان متراجعًا بشكل كبير.

والتقطت كاميرا المباراة فينسيوس وهو يتحدث بحدة مع مدربه، دون أن يحرك أنشيلوتي ساكنًا.