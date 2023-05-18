فينيسيوس جونيور يحتد على أنشيلوتي بعد تقدم مانشستر سيتي على ريال مدريد (صور)
شهدت مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لقطة مثيرة بين البرازيلي فينسيوس جونيور مهاجم الريال ومدربه كارلو أنشيلوتي، بعد التأخر في النتيجة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدفين نظيفين سجلهما برناردو سيلفا.
وبعد هدف مانشستر الأول دخل فينسيوس في حديث مع مدربه كارلو أنشيلوتي، خاصة أن ريال مدريد كان متراجعًا بشكل كبير.
والتقطت كاميرا المباراة فينسيوس وهو يتحدث بحدة مع مدربه، دون أن يحرك أنشيلوتي ساكنًا.
ويستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، بين مانشستر سيتي وريال مدريد.
واستلم سيلفا بينية سحرية من زميله كيفين دي بروين، وسدَّد في شباك الحارس تيبو كورتوا محرزًا أول أهداف اللقاء.
وعزز برناردو سيلفا تقدم فريقه وأحرز الهدف الثاني له وللسيتي في الدقيقة 37 من رأسية رائعة.