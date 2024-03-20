بعكس إجماع الآراء.. الاتحاد الإنجليزي يصدم ليفربول

وفي نهاية المباراة تدخل دوكو لاعب مانشستر سيتي على ماك أليستر بقوة داخل منطقة الجزاء، حيث أجمعت أغلب الآراء التحكيمية أن هناك ضربة جزاء غير محتسبة.

لكن لجنة حوادث المباريات المستقلة أكدت أن دوكو سعى للوصول إلى الكرة وهو ما نجح فيه بالفعل حيث أبعدها من أمام أليستر ما يجعل قرار الـvar صحيحا بعدم استدعاء الحكم لمشاهدتها.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد المباراة أن الحكم تغاضى عن ضربة جزاء صحيحة لفريقه.