بعكس إجماع الآراء.. الاتحاد الإنجليزي يصدم ليفربول
حسمت لجنة "حوادث المباريات" المستقلة بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الجدل حول لعبة دوكو مهاجم مانشستر سيتي مع ماك أليستر لاعب خط وسط ليفربول في نهاية مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي.
وأحرز أليكسيس ماك أليستير هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح ليفربول نقطة التعادل أمام مانشستر سيتي 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أنفيلد وهو ما ترك آرسنال في صدارة الترتيب.
ويحتل ليفربول المركز الثاني لكنه يتساوي برصيد 64 نقطة مع آرسنال، مع بقاء 10 مباريات في صراع ثلاثي مثير على اللقب.
ويحتل حامل اللقب سيتي، الذي لم يخسر في 21 مباراة بجميع المسابقات، المركز الثالث برصيد 63 نقطة.
وصعد آرسنال إلى القمة بفوزه 2-1 على برنتفورد.
وفي نهاية المباراة تدخل دوكو لاعب مانشستر سيتي على ماك أليستر بقوة داخل منطقة الجزاء، حيث أجمعت أغلب الآراء التحكيمية أن هناك ضربة جزاء غير محتسبة.
لكن لجنة حوادث المباريات المستقلة أكدت أن دوكو سعى للوصول إلى الكرة وهو ما نجح فيه بالفعل حيث أبعدها من أمام أليستر ما يجعل قرار الـvar صحيحا بعدم استدعاء الحكم لمشاهدتها.
وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد المباراة أن الحكم تغاضى عن ضربة جزاء صحيحة لفريقه.