ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يتجاوز إيفرتون ويبتعد في الصدارة
ابتعد مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه 3/0 اليوم الأحد على مضيفه إيفرتون في الجولة الـ36 من البريميرليغ.
وافتتح لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 37 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من رياض محرز.
وأضاف المهاجم النرويجي المميز إيرلينغ هالاند الهدف الثاني من ضربة رأسية بعد كرة عرضية من غوندوغان في الدقيقة 39.
وواصل غوندوغان تألقه في المباراة وسجل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 51 بتسديدة من ضربة حرة ثابتة.
ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 85 نقطة من 35 مباراة ويتقدم بـ4 نقاط عن آرسنال الذي حصد 81 نقطة من 35 مباراة أيضا.
ويحتل نيوكاسل المركز الثالث وحصد 66 نقطة من 35 مباراة وهو نفس عدد نقاط مانشستر يونايتد الرابع.
ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 62 نقطة ويتقدم بـ5 نقاط عن توتنهام وأستون فيلا اللذين لعبا 36 مباراة لكل منهما.
أما إيفرتون فيملك 32 نقطة من 36 مباراة ويحتل المركز السابع عشر.
وفي الجولة ذاتها تغلب برينتفورد 2/0 على ويستهام وفي وقت لاحق يلعب آرسنال مع برايتون، وغدا الإثنين يلعب ليفربول مع ليستر سيتي.