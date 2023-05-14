ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يتجاوز إيفرتون ويبتعد في الصدارة

ابتعد مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه 3/0 اليوم الأحد على مضيفه إيفرتون في الجولة الـ36 من البريميرليغ.

وافتتح لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 37 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من رياض محرز.