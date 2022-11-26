الهلال السعودي يطلب من كريستيانو رونالدو تحديد سعر انتقاله "للزعيم"

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إنه يُعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا والذي تم فسخ عقده مع مانشستر يونايتد أثناء مشاركته في كأس العالم مع البرتغال، مهتم بمواصلة مسيرته في الشرق الأوسط، خاصة مع القليل من الاهتمام حتى الآن من الأندية الكبيرة في أوروبا.

وحاول الهلال الملقب بالزعيم التعاقد مع رونالدو الصيف الماضي، وقدم عقدا مذهلا تبلغ قيمته حوالي 300 مليون جنيه إسترليني.