الهلال السعودي يطلب من كريستيانو رونالدو تحديد سعر انتقاله "للزعيم"
طلب الهلال السعودي من كريستيانو رونالدو قائد البرتغال تحديد سعر انتقاله إلى حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين في صفقة من المتوقع أن تكون باهظة.
مع ارتفاع مستوى كرة القدم في البلاد بعد الفوز المفاجئ على الأرجنتين في افتتاح مبارياتها بكأس العالم والروابط مع نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يرغب الهلال في مواصلة تدعيم صفوفه عن طريق التعاقد مع رونالدو في صفقة مجانية بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إنه يُعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا والذي تم فسخ عقده مع مانشستر يونايتد أثناء مشاركته في كأس العالم مع البرتغال، مهتم بمواصلة مسيرته في الشرق الأوسط، خاصة مع القليل من الاهتمام حتى الآن من الأندية الكبيرة في أوروبا.
وحاول الهلال الملقب بالزعيم التعاقد مع رونالدو الصيف الماضي، وقدم عقدا مذهلا تبلغ قيمته حوالي 300 مليون جنيه إسترليني.
ومرة أخرى، لن يكون المال مشكلة؛ لأن المملكة العربية السعودية حريصة على ترك انطباع كبير في عالم الرياضة وتتطلع إلى جعل رونالدو واجهة لكرة القدم المحلية.
ويعتبر هذا الوضع مشابه للموقف الذي حدث في عام 2007 عندما انتقل ديفيد بيكهام إلى لوس أنجلوس غالاكسي.
ومن المفارقات أن نادي إنتر ميامي الحالي المملوك لبيكهام أجرى محادثات مع وكيل رونالدو خورخي مينديز.
لكن حتى الآن، يسير الهلال في طريقه لجعل رونالدو اللاعب الأعلى أجراً في العالم براتب يفوق راتبه البالغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً في أولد ترافورد.
وأصدر رونالدو بيانًا قصيرًا في أعقاب رحيله عن يونايتد. وجاء نصه: "بعد المحادثات مع مانشستر يونايتد، اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء العقد مبكرًا. أنا أحب مانشستر يونايتد وأحب الجماهير، وهذا لن يتغير أبدًا. ومع ذلك، يبدو أن هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لي للبحث عن تحدٍ جديد. أتمنى للفريق كل النجاح في الفترة المتبقية من الموسم وفي المستقبل".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب فوز البرتغال على غانا: "لقد كان أسبوعًا تم خلاله إنهاء هذا الفصل (مع مانشستر يونايتد). إنه مغلق والآن أريد أن أبدأ مرحلة جديدة. بدأنا (البرتغال) كأس العالم وانتصرنا. يمكنني مساعدة فريقي وكل الباقي لا يهم".
وأصبح رونالدو أول لاعب يسجل في خمس نهائيات لكأس العالم وذلك بعدما هز الشباك في انتصار البرتغال 3-2 على غانا، يوم الخميس الماضي.
وسجل رونالدو من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الثامنة ليضع فريقه على الطريق الصحيح.