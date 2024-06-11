الكشف عن المرشحين للمنافسة على رئاسة الوداد المغربي وموعد الانتخابات

كشف نادي الوداد المغربي عن المرشحين للمنافسة على رئاسة النادي وذلك بعد نهاية آجال تقديم الترشحات للمنافسة على منصب الرئاسة خلال انعقاد الجمعية العمومية للنادي.

وقال الوداد، سادس الدوري المغربي الممتاز، قبل جولة واحدة من النهاية، إنه تم غلق باب ترشيحات رئاسة النادي أمس الاثنين، تحضيرا لانتخابات الجمعية العامة المقبلة والمقرر أن تنعقد في 20 من يونيو الجاري.

ووأضاف عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أنه بحلول الموعد النهائي للترشيحات، تقدم خمسة مرشحين للمنافسة على منصب رئيس النادي، وهم أنس كورامي، والناسك كرام، وهشام أيت منا، وعطيل توزر، وسعد الله ياسين.