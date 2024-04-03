التونسية وفاء محجوب.. أول عربية تتصدر الترتيب العالمي لرياضة الكاراتيه

حلت مصارعة الكاراتيه التونسية وفاء محجوب، في المركز الأول للتصنيف العالمي للاعبات الكاراتيه لشهر مارس 2024 والذي أصدره الاتحاد الدولي للكاراتيه بداية الشهر الجاري.

وأصبحت وفاء محجوب أول مصارعة كاراتيه عربية تحتل صدارة التصنيف العالمي للاعبات بعد تألقها اللافت في المنافسات القارية والدولية لفئة أقل من 61 كيلوغرامًا.

وأحرزت المصارعة التونسية 4320 نقطة متقدمة على الأوكرانية أنيتا سيروجينا التي حلت ثانية برصيد 4095 نقطة، والألمانية ريم خميس صاحبة المركز الثالث برصيد 3995 نقطة.

وخلال التصنيف الدولي لشهر فبراير، احتلت وفاء محجوب، المرتبة الثالثة عالميًا قبل أن تنتزع الصدارة نظير تألقها، مؤخرًا، في منافسات بطولة "البريميرليغ" المقامة في تركيا فضلاً عن احتلالها للمركز الثاني في البطولة الأفريقية الآخيرة في غانا، بالإضافة إلى المركز الثالث في بطولة باريس في فرنسا.

وتستعد وفاء محجوب، لخوض منافسات الدوري العالمي للكاراتي الذي يقام، الشهر الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة ، فضلاً عن الحدث الأكبر، أولمبياد باريس 2024 خلال الصيف المقبل.

وأصبحت الكاراتيه رياضة أولمبية للمرة الأولى في أولمبياد طوكيو 2020 (+1) بعدما تم اعتمادها أيضًا للمرة الأولى في أولمبياد الشباب 2018.