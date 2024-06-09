حمادة صدقي لـ"إرم نيوز": محمد صلاح سينتقل للهلال أو النصر (فيديو)

تحدث حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر السابق، عن رأيه في الوجهة المثالية للعديد من المحترفين المصريين، أبرزهم محمد النني، الذي رحل رسميا عن آرسنال الإنجليزي، ومحمد صلاح، نجم ليفربول، المرتبط اسمه دائما بالرحيل للدوري السعودي.

وقال حمادة صدقي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "لا أعتقد أن النني يمكن أن يعود للدوري المصري، ولكن في رأيي هو ينفع النادي الأهلي المصري بالطبع، هو بدأ مشواره في الخارج وأتمنى أن يختتم مشواره كمدرب أيضا في الخارج، وأرى أنه يعد نفسه لهذا الأمر".

وعن محمد صلاح، أشار حماد صدقي إلى أنه "وارد أن ينتقل صلاح للدوري السعودي، وأنا عملت سابقا في الدوري السعودي مع الحزم في 2004 وصعدت بهم للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، وكان وقتها فيه احتراف حقيقي، وبالتالي ما نراه حاليًّا هو نتيجة التخطيط الذي يحدث منذ فترة، وأصبح الآن دوري روشن قويًّا بالنجوم العالميين المتواجدين به، الدوري السعوي حاليًّا أصبح في نقطة بعيدة ومفيش دوري يقدر ينافسه في التسويق وقوة المباريات والنجوم، الدوري السعودي حقيقة ذهب في مكان آخر".