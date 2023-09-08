كوتينيو ينضم رسميًا إلى الدحيل القطري

وسينتقل كوتينيو إلى الدحيل على سبيل الإعارة من أستون فيلا لمدة موسم واحد.

وقال الدحيل، في بيان رسمي، إن التعاقد مع كوتينيو جاء في إطار سعي الإدارة لتدعيم فريق الكرة الأول.

وأضاف النادي القطري في بيانه: "استطاعت إدارة النادي أن تكسب خدمات نجم المنتخب البرازيلي وفريق أستون فيلا الإنجليزي فيليب كوتينيو، المولود عام 1992م، لموسم على سبيل الإعارة".

وتابع: "وقّع اللاعب على عقد انتقاله أمام السيد خليفة خميس نائب رئيس النادي".