كوتينيو ينضم رسميًا إلى الدحيل القطري
على سبيل الإعارة
أعلن نادي الدحيل بطل دوري نجوم قطر لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع الجناح البرازيلي فيليب كوتينيو، لينضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.
التعاقد مع كوتينيو جاء في إطار سعي الإدارة لتدعيم فريق الكرة الأول
من بيان نادي الدحيل
وسينتقل كوتينيو إلى الدحيل على سبيل الإعارة من أستون فيلا لمدة موسم واحد.
وقال الدحيل، في بيان رسمي، إن التعاقد مع كوتينيو جاء في إطار سعي الإدارة لتدعيم فريق الكرة الأول.
وأضاف النادي القطري في بيانه: "استطاعت إدارة النادي أن تكسب خدمات نجم المنتخب البرازيلي وفريق أستون فيلا الإنجليزي فيليب كوتينيو، المولود عام 1992م، لموسم على سبيل الإعارة".
وتابع: "وقّع اللاعب على عقد انتقاله أمام السيد خليفة خميس نائب رئيس النادي".
وقال النادي القطري إن لاعب ليفربول وبرشلونة السابق سيشكل إضافة كبيرة لفريق المدرب إرنان كريسبو في دوري أبطال آسيا.