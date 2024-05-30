برشلونة يحتفظ بـ"شخص واحد" من حقبة تشافي

برشلونة أعلن تعيين هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق مدربا جديدا للفريق في تعاقد لعامين، بدلا من تشافي

وأقيل تشافي الأسبوع الماضي بعد موسم خال من الألقاب أنهى فيه برشلونة الدوري بفارق عشر نقاط خلف ريال مدريد البطل وخسر نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام غريمه التقليدي وخرج من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في دور الثمانية.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن الإطاحة بكامل الطاقم المعاون للمدرب تشافي بالكامل، باستثناء شخص واحد فق.

وأوضحت: "تم الإطاحة بالطاقم الفني المعاون بالكامل، واستمرارية الطبيب ريكارد برونا في جهاز برشلونة شبه مستحيلة والأقرب رحيله رفقة المعد البدني إيفان توريس".

وعن هوية الشخص الاقي قالت: "سيبقى مدرب الحراس دي لافوينتي".