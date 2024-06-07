ميسي يكشف سرًا لأول مرة.. ويضع شرطًا لخوض مونديال 2026

وقال ميسي إنه ذهب بالفعل لطبيب نفسي من قبل حين كان لاعبًا في برشلونة موضحًا أن الأمر كان قبل وقت طويل.

وأضاف: "كنت مترددًا جدًا في الذهاب لطبيب نفسي، أنا شخص أحتفظ بكل شيء بداخلي".

وتابع: "الحقيقة أنني عندما ذهبت للطبيب النفسي كان الأمر جيدًا وساعدني كثيرًا في عملي كلاعب كرة قدم".