ميسي يكشف سرًا لأول مرة.. ويضع شرطًا لخوض مونديال 2026
كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سر خطير لأول مرة في مسيرته الكروية خلال حواره مع الإعلامي بولو ألفاريز.
ويستعد ميسي لخوض بطولة كوبا أمريكا برفقة منتخب الأرجنتين خلال الفترة بين 20 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتوج ميسي بلقب كوبا أمريكا في نسخته الأخيرة مع منتخب الأرجنتين كما فاز بلقب كأس العالم 2022.
وقال ميسي إنه ذهب بالفعل لطبيب نفسي من قبل حين كان لاعبًا في برشلونة موضحًا أن الأمر كان قبل وقت طويل.
وأضاف: "كنت مترددًا جدًا في الذهاب لطبيب نفسي، أنا شخص أحتفظ بكل شيء بداخلي".
وتابع: "الحقيقة أنني عندما ذهبت للطبيب النفسي كان الأمر جيدًا وساعدني كثيرًا في عملي كلاعب كرة قدم".
واعترف ميسي بأنه أصبح يشعر بهدوء أكبر بعد التتويج بلقب كأس العالم الأخيرة في قطر.
وعن إمكانية خوض منافسات كأس العالم 2026 ، قال نجم الأرجنتين: "هناك شرط وحيد يحسم الأمر، وهو القدرة البدنية ويجب أن أكون واقعيًا مع نفسي".
وأتم قائلًا: "لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي حتى انطلاق المونديال.. العمر بالفعل مجرد رقم ولكن الأهم أن أكون واقعيًا مع نفسي".