بانيايا يستهدف اللقب الثالث تواليًا ببطولة العالم للدراجات النارية

سيدخل فرانشيسكو بانيايا، متسابق دوكاتي، موسم 2024 باعتباره المرشح الأوفر حظًّا للفوز ببطولة العالم للدراجات النارية ويسعى لأن يصبح أول متسابق منذ مارك ماركيز يفوز بثلاثة ألقاب متتالية، لكن الرجل الذي يتطلع إلى محاكاته قد يكون هو نفسه حصانًا أسودَ هذه المرة.

وفاز الإيطالي بانيايا بلقب 2022 بصعوبة بعدما قلب تأخره بفارق 91 نقطة لينهي فترة صيام دوكاتي عن الألقاب التي دامت 15 عامًا، بينما تعيَّن عليه العام الماضي إقصاء خورخي مارتن بعد منافسة قوية مع متسابق براماك ريسينغ حتى الجولة الأخيرة.

لكن دوكاتي لن يكتفي بما حققه وأظهرت اختبارات ما قبل الموسم في قطر أن دراجته ستكون من أقوى الدراجات في البطولة، إذ حطَّم بانيايا الرقم القياسي الذي سجله العام الماضي زميله إينيا باستيانيني الذي كان ثاني أسرع متسابق في الاختبارات.

وقال بانيايا: "أجرينا تعديلات على الدراجة من كل الجوانب، وأظهرت نتائج واعدة منذ اختبار فالنسيا. نحن مستعدون جيدًا للسباق الافتتاحي للموسم".