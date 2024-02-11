تأجيل مباريات غد الإثنين في دوري أدنوك للمحترفين

قررت رابطة دوري المحترفين الإماراتية تأجيل مباريات دوري المحترفين، غدا الإثنين؛ بسبب الأحوال الجوية.

وكتب حساب دوري أدنوك للمحترفين عبر حسابه في منصة "X": "نظرًا لسوء الأحوال الجوية، تأجيل مباريات يوم الإثنين من الجولة 13 بدوري أدنوك للمحترفين".

وأكدت الرابطة أن مباريات يوم الثلاثاء تقام في مواعيدها.

وكان من المقرر أن يلعب غدا الإثنين الإمارات مع البطائح، وشباب الأهلي مع حتا، وبني ياس أمام عجمان، لحساب الجولة الـ13 من الدوري.