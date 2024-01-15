انقطاع البث في فوز السنغال على جامبيا بأمم أفريقيا (فيديو)
انقطع البث التلفزيوني عن مباراة السنغال وجامبيا التي تقام ضمن مباريات الجولة الأولى من مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، وهو اللقاء الذي شهد فوز حامل اللقب بثلاثية نظيفة.
وخلال سير اللقاء انقطع البث في الشوط الأول واستمر حتى نهايته، لمدة 25 دقيقة.
وأشارت بعض التقارير إلى أن عاصفة ضربت ملعب اللقاء؛ ما تسبب في انقطاع البث، والذي عاد مع انطلاق الشوط الثاني.
وسجل لامين كمارا هدفين ليقود السنغال للفوز 3-صفر على جامبيا التي لعبت شوطا كاملا بعشرة لاعبين ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، اليوم الإثنين.
واحتاجت السنغال إلى أربع دقائق فقط لتسجيل هدف التقدم عن طريق بابي جي بعدما تلقى تمريرة من ساديو ماني ليسدد كرة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.
ولعب منتخب جامبيا بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني بعد طرد إيبو آدمز في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي السنغال.
واستغل فريق المدرب أليو سيسي التفوق العددي ليضاعف كمارا النتيجة في الدقيقة 53 بتسديدة قوية مخفضة.
وعاد كمارا ليسجل هدفه الثاني والثالث لبلاده في الدقيقة 86 بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى العليا للمرمى.
وتصدر منتخب السنغال، حامل اللقب، المجموعة الثالثة بثلاث نقاط في انتظار نتيجة مباراة الكاميرون وغينيا في نفس المجموعة في وقت لاحق اليوم.