انقطاع البث في فوز السنغال على جامبيا بأمم أفريقيا (فيديو)

وسجل لامين كمارا هدفين ليقود السنغال للفوز 3-صفر على جامبيا التي لعبت شوطا كاملا بعشرة لاعبين ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، اليوم الإثنين.

واحتاجت السنغال إلى أربع دقائق فقط لتسجيل هدف التقدم عن طريق بابي جي بعدما تلقى تمريرة من ساديو ماني ليسدد كرة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.

ولعب منتخب جامبيا بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني بعد طرد إيبو آدمز في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي السنغال.

واستغل فريق المدرب أليو سيسي التفوق العددي ليضاعف كمارا النتيجة في الدقيقة 53 بتسديدة قوية مخفضة.

وعاد كمارا ليسجل هدفه الثاني والثالث لبلاده في الدقيقة 86 بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى العليا للمرمى.