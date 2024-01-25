بعد ضربه ساني.. إيقاف مدرب أونيون برلين

وحصل بيليتسا على بطاقة حمراء في الخسارة 1-صفر أمام بايرن ميونخ في الدوري أمس الأربعاء في الدقيقة 74 بعدما دفع ساني الذي توجه للحصول على الكرة من المدرب الكرواتي قرب مقاعد أونيون برلين لينفذ رمية تماس.

وأبعد ساني الكرة من يدي المدرب الذي وضع يده على وجه اللاعب الألماني الدولي مرتين ودفعه بعيدا.

وقال الاتحاد في بيان: "تقرر إيقاف نيناد بيليتسا لثلاث مباريات في الدوري وتغريمه 25000 يورو بسبب التصرف غير الرياضي".