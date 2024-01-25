بعد ضربه ساني.. إيقاف مدرب أونيون برلين
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف نيناد بيليتسا مدرب أونيون برلين المنافس في دور الدرجة الأولى ثلاث مباريات وتغريمه 25000 يورو (27075 دولارا)؛ بعدما دفع ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ.
وحصل بيليتسا على بطاقة حمراء في الخسارة 1-صفر أمام بايرن ميونخ في الدوري أمس الأربعاء في الدقيقة 74 بعدما دفع ساني الذي توجه للحصول على الكرة من المدرب الكرواتي قرب مقاعد أونيون برلين لينفذ رمية تماس.
وأبعد ساني الكرة من يدي المدرب الذي وضع يده على وجه اللاعب الألماني الدولي مرتين ودفعه بعيدا.
وقال الاتحاد في بيان: "تقرر إيقاف نيناد بيليتسا لثلاث مباريات في الدوري وتغريمه 25000 يورو بسبب التصرف غير الرياضي".
وبهذا يغيب بيليتسا، الذي تولى المسؤولية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن مواجهة دارمشتاد ورازن بال شبورت لايبزيغ وماينتس.
ويحتل أونيون المركز 15 في الترتيب برصيد 14 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع ليتأهل لدوري الأبطال.