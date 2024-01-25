رافضا الاعتذار له.. مدرب يونيون برلين يكشف سبب ضربه ساني (فيديو)

رفض نيناد بيليكا، مدرب يونيون برلين الألماني الاعتذار من ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ بعد اعتدائه عليه خلال مواجهة الفريقين، أمس الأربعاء.

وانتزع بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الفوز 1-صفر على ضيفه يونيون برلين في مباراة مؤجلة أمس الأربعاء، ليتعافى من خسارته على أرضه أمام فيردر بريمن في الجولة الماضية ويقلص الفارق مع الصدارة إلى أربع نقاط.