رافضا الاعتذار له.. مدرب يونيون برلين يكشف سبب ضربه ساني (فيديو)
رفض نيناد بيليكا، مدرب يونيون برلين الألماني الاعتذار من ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ بعد اعتدائه عليه خلال مواجهة الفريقين، أمس الأربعاء.
وانتزع بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الفوز 1-صفر على ضيفه يونيون برلين في مباراة مؤجلة أمس الأربعاء، ليتعافى من خسارته على أرضه أمام فيردر بريمن في الجولة الماضية ويقلص الفارق مع الصدارة إلى أربع نقاط.
وتأجلت المباراة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسبب تساقط الثلوج بكثافة في ميونيخ في ذلك الوقت.
وكان بايرن حريصا على تعويض هزيمته 1-صفر يوم الأحد الماضي، بينما تعين على الضيوف امتصاص الضغط المبكر الشديد لأصحاب الأرض.
وشهدت المباراة مشادة كبيرة بين مدرب يونيون برلين وساني، حيث شوهد الثنائي يدفع بعضهما البعض قبل أن يوجه بيليكا يده تجاه وجه ساني.
وعلق بيليكا بعد المباراة "أنا في منطقتي وأريد أن أعطيه الكرة، لقد دفعني، ثم بالطبع قمت بردة فعل".
وتابع :"أنا أتفهم البطاقة الحمراء”.
وأتم :"يمكن الاعتذار لفريقي لكن ليس له، لقد استفزني".