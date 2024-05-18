باير ليفركوزن يكتب تاريخًا جديدًا بالدوري الألماني

كما عزز فريق المدرب تشابي ألونسو، الساعي لتحقيق ثلاثية من الألقاب، مسيرته الأوروبية القياسية الخالية من الهزائم هذا الموسم إلى 51 مباراة.

وقطع فيكتور بونيفاس الكرة من توماس كوبيك حارس مرمى أوجسبورغ ليضعها في الشباك في الدقيقة 12 قبل أن يضاعف روبرت أندريخ، الذي انضم لتشكيلة ألمانيا المبدئية لبطولة أوروبا 2024، النتيجة من مسافة قريبة في الدقيقة 27.

وقلص ميرت كومور لاعب أوجسبورغ الفارق بعد مرور ساعة بقليل.

وأنهى ليفركوزن الموسم في صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 90 نقطة بفارق 17 نقطة أمام شتوتغارت صاحب المركز الثاني.

ويستعد ليفركوزن لمواجهة أتلانتا في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل قبل مواجهة كايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا في 25 مايو أيار الجاري.