هجوم ثم نفي وتوضيح.. تصريحات ديكو تفجر أزمة جديدة في برشلونة
يبدو أن نادي برشلونة لم يستفق بعد من التعثر أمام غرناطة في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في الدوري الإسباني، حتى وجد نفسه في أزمة جديدة بسبب تصريحات هجومية منسوبة لمديره الرياضي، ديكو، ضد تشافي وتأكيده على ضرورة العمل على تغيير جذري.
برشلونة سقط في فخ التعادل أمام غرناطة بملعبه، ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني، وتراجع عن سباق لقب الدوري الإسباني.
وتم تداول تصريح منسوب لديكو مع إحدى وسائل الإعلام البرتغالية، حيث قال: "الاتجاه إلى نموذج جديد بات شيئا أساسيا، والرئيس لابورتا يتفق معي، هناك حاجة إلى تغيير عميق، هناك نموذج قد انتهى".
وأضاف: "علينا أن نكتشف مدربا يتخلص من الماضي نهائيا ويتحرك نحو نموذج جديد، تشافي ممثل لنموذج برشلونة القديم، الآن سيرحل ومن ثم سنبحث عن بديله، للأسف الوضع المالي الحالي لبرشلونة لا يشجع أي مدرب".
رد تشافي
وسئل تشافي هيرنانديز، عن رد بشأن تصريحات ديكو، عقب التعادل مع غرناطة، ليجيب قائلا: "هذا ليس ما يُخبرني به ديكو، إنه يؤمن بأسلوب برشلونة، والحمض النووي الخاص بالنادي".
وأضاف: "كما أن ديكو لعب هنا.. لا يمكنني أن أقول شيئًا آخر عن هذا التصريح.. لا أعرف".
رد الصحيفة
من جانبها، أوضحت الصحيفة التي نشرت حوار ديكو، أنه حدث سوء تفاهم في تفسير ما قاله المدير الرياضي لبرشلونة، مقدمة اعتذارها عما حدث، قائلة في بيان لها: "الجملة التي قالها ديكو بحاجة إلى توضيح، لا توجد إرادة من ديكو لتغيير الأسلوب أو النموذج، ولكن كان تشافي هو الذي أشار إلى هذا الاتجاه مع إعلان رحيله، الشرح غير الكافي في النص لا يعبر عن موقف ديكو ولا عن إرادته".
وأضاف البيان: "بسبب سوء فهم الجملة، الكاتب هو من يتحمل اللوم وليس ديكو، وهو يتفق تماماً مع الرئيس في هذا الشأن، من جانبنا، يتبقى علينا أن نتحمل اللوم عن سوء الصياغة، مع تقديم اعتذارنا بالطبع لديكو الذي لا علاقة له بها".
يُذكر أن تشافي سيرحل عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي، ويبحث ديكو الآن عن مدرب جديد لقيادة البارسا.
وبحسب ما رصدته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإنَّ برشلونة تلقى 23 هدفًا خلال 11 مباراة خاضها خلال عام 2024، بجميع المسابقات.
وأضافت: "هذا العدد من الأهداف الذي تلقاه برشلونة، أكثر من أي فريق آخر بالدوريات الخمسة الكبرى منذ بداية العام، فقط يليه فروزينيني الإيطالي الذي استقبل 22 هدفًا خلال 7 مباريات".
بتعادل الأمس، رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا، بينما رفع غرناطة رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر.