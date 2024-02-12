هجوم ثم نفي وتوضيح.. تصريحات ديكو تفجر أزمة جديدة في برشلونة

يبدو أن نادي برشلونة لم يستفق بعد من التعثر أمام غرناطة في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في الدوري الإسباني، حتى وجد نفسه في أزمة جديدة بسبب تصريحات هجومية منسوبة لمديره الرياضي، ديكو، ضد تشافي وتأكيده على ضرورة العمل على تغيير جذري.

برشلونة سقط في فخ التعادل أمام غرناطة بملعبه، ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني، وتراجع عن سباق لقب الدوري الإسباني.

وتم تداول تصريح منسوب لديكو مع إحدى وسائل الإعلام البرتغالية، حيث قال: "الاتجاه إلى نموذج جديد بات شيئا أساسيا، والرئيس لابورتا يتفق معي، هناك حاجة إلى تغيير عميق، هناك نموذج قد انتهى".

وأضاف: "علينا أن نكتشف مدربا يتخلص من الماضي نهائيا ويتحرك نحو نموذج جديد، تشافي ممثل لنموذج برشلونة القديم، الآن سيرحل ومن ثم سنبحث عن بديله، للأسف الوضع المالي الحالي لبرشلونة لا يشجع أي مدرب".