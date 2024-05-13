بعد تسجيله الهدف الوداعي.. تعرف على الشخص الذي احتفل معه مبابي (فيديو)
التقطت كاميرا مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز في الدوري الفرنسي، لقطة مثيرة، بطلها كيليان مبابي، نجم الفريق الي أعلن رحيله عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية.
وخسر باريس سان جيرمان 3-1 أمام ضيفه تولوز يوم الأحد ليتعرض الفريق المتوج حديثا بطلا لفرنسا ثاني هزيمة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم.
وافتتح كيليان مبابي، الذي أكد يوم الجمعة عزمه الرحيل عن النادي بنهاية الموسم، بعد ثماني دقائق بلمسة متقنة بعد إبعاد متقن من أرناو تيناس حارس باريس سان جيرمان.
وعقب الهدف قام مبابي بالتوجه إلى المدرجات واحتضن رجلا، ولم يتم الكشف عن هويته، إلا فيما بعد.
وبعد ابتعاد مبابي عن المدرجات، اتضح أن الشخص الذي قام النجم الفرنسي باحتضانه، هو الحارس كيلور نافاس، الي دافع في وقت سابق عن قميص فريق باريس.
ولم يقدم فريق المدرب لويس إنريكي مستواه المعهود بعد خسارته أمام بروسيا دورتموند في قبل نهائي دوري الأبطال، وتعثر مجددا على ملعبه ليتجمد رصيده عند 70 نقطة من 32 مباراة، بفارق ست نقاط أمام موناكو قبل مباراتين على النهاية.
وعقب هدف مبابي أدرك تولوز التعادل بعد خمس دقائق بهدف سجله تيس دالينجا، الذي وضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة قبل أن يسجل يان جبوهو الهدف الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 68.
واختتم فرانك ماجري التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع. ويحتل تولوز المركز العاشر برصيد 43 نقطة.