بعد تسجيله الهدف الوداعي.. تعرف على الشخص الذي احتفل معه مبابي (فيديو)

وخسر باريس سان جيرمان 3-1 أمام ضيفه تولوز يوم الأحد ليتعرض الفريق المتوج حديثا بطلا لفرنسا ثاني هزيمة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم.

وافتتح كيليان مبابي، الذي أكد يوم الجمعة عزمه الرحيل عن النادي بنهاية الموسم، بعد ثماني دقائق بلمسة متقنة بعد إبعاد متقن من أرناو تيناس حارس باريس سان جيرمان.

وعقب الهدف قام مبابي بالتوجه إلى المدرجات واحتضن رجلا، ولم يتم الكشف عن هويته، إلا فيما بعد.

وبعد ابتعاد مبابي عن المدرجات، اتضح أن الشخص الذي قام النجم الفرنسي باحتضانه، هو الحارس كيلور نافاس، الي دافع في وقت سابق عن قميص فريق باريس.