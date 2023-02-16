مانشستر يونايتد يعود بتعادل مثير مع برشلونة في الدوري الأوروبي (فيديو)
عاد مانشستر يونايتد بتعادل مثير مع مضيفه برشلونة بنتيجة 2/2، اليوم الخميس، في ذهاب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.
وعلى ملعب كامب نو انتهى الشوط الأول على التعادل السلبي، قبل أن تبلغ الإثارة أشدها في الشوط الثاني.
وحصل برشلونة على ضربة ركنية لعبها رافينيا ووضعها ماركوس ألونسو برأسه على يمين الحارس ديفيد دي خيا في الدقيقة 50.
لكن تقدم برشلونة لم يدم طويلا حيث سجل ماركوس راشفورد هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من فريد.
وتقدم مانشستر يونايتد بهدف من جوليس كوندي لاعب برشلونة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59 بعد كرة من برونو فيرنانديز.
وعدل البرازيلي رافينيا النتيجة لبرشلونة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 76.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل على ملعب أولد ترافورد.
ولم يسبق لبرشلونة أن فاز بلقب الدوري الأوروبي، في حين فاز مانشستر يونايتد بلقب المسابقة مرة واحدة وكانت موسم 2016/2017.
وإشبيلية هو البطل التاريخي للدوري الأوروبي برصيد 6 ألقاب بينها 3 ألقاب متتالية (بين 2014 و2016)، مقابل 3 ألقاب لكل من أتلتيكو مدريد وليفربول ويوفنتوس وإنتر ميلان.
وفي مباريات أخرى، تعادل أياكس أمستردام على ملعبه مع يونيون برلين الألماني، وفاز شاختار دونيتسك الأوكراني على ضيفه رين 2/1، وعاد روما بالخسارة 1/2 أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي.
وفي وقت لاحق يستضيف يوفنتوس منافسه نانت الفرنسي، وإشبيلية آيندهوفن الهولندي، ويحل موناكو ضيفا على باير ليفركوزن، وسبورتينغ لشبونة مع ميتييلاند.