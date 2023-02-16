مانشستر يونايتد يعود بتعادل مثير مع برشلونة في الدوري الأوروبي (فيديو)

عاد مانشستر يونايتد بتعادل مثير مع مضيفه برشلونة بنتيجة 2/2، اليوم الخميس، في ذهاب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.

وعلى ملعب كامب نو انتهى الشوط الأول على التعادل السلبي، قبل أن تبلغ الإثارة أشدها في الشوط الثاني.

وحصل برشلونة على ضربة ركنية لعبها رافينيا ووضعها ماركوس ألونسو برأسه على يمين الحارس ديفيد دي خيا في الدقيقة 50.