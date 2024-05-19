علي معلول يظهر بالعكاز بعد مباراة الأهلي المصري والترجي (فيديو)
ظهر علي معلول، نجم الأهلي المصري، متكئا على عكازين عقب مباراة فريقه أمام الترجي التونسي، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتعرض علي معلول للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الترجي التونسي والأهلي.
ونشر النادي الأهلي فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي تظهر معلول وهو لا يستطيع السير على قدمه المصابة والتي تم وضع جبيرة حولها، كما أنه يستخدم عكازين لمساعدته على التحرك.
ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية، فإن الأشعة المبدئية التي أجراها النجم التونسي أوضحت إصابته في منطقة وتر أكيلس، وأن غيابه قد يصل إلى 9 أشهر، وسيخضع لفحوصات دقيقة فور العودة إلى القاهرة لتشخيص الإصابة بشكل نهائي.
وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.
ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.
ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال أفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.
بينما وصل الترجي لـ9 مباريات متتالية دون أن تتلقى شباكه أي أهداف.
وهذه النهائي هو الثالث بين الفريقين، حيث فاز الأهلي عام 2012 قبل أن يثأر الترجي بعد ست سنوات.
وضمن كلا الفريقين بلوغ كأس العالم للأندية الموسعة 2025 التي ستقام في أمريكا.