علي معلول يظهر بالعكاز بعد مباراة الأهلي المصري والترجي (فيديو)

ظهر علي معلول، نجم الأهلي المصري، متكئا على عكازين عقب مباراة فريقه أمام الترجي التونسي، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض علي معلول للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الترجي التونسي والأهلي.

ونشر النادي الأهلي فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي تظهر معلول وهو لا يستطيع السير على قدمه المصابة والتي تم وضع جبيرة حولها، كما أنه يستخدم عكازين لمساعدته على التحرك.

ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية، فإن الأشعة المبدئية التي أجراها النجم التونسي أوضحت إصابته في منطقة وتر أكيلس، وأن غيابه قد يصل إلى 9 أشهر، وسيخضع لفحوصات دقيقة فور العودة إلى القاهرة لتشخيص الإصابة بشكل نهائي.