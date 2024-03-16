صلاح رابعا في قائمة أسطورية.. لاعبون سجلوا 20 هدفا وصنعوا 10 في موسم واحد

حل النجم المصري، وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في المركز الرابع لأكثر اللاعبين تسجيلا وصناعة للأهداف في القرن الحادي والعشرين.

وفي تقرير إحصائي، رصد أكثر النجوم الذين سجلوا على الأقل 20 هدفا وصنعوا 10 أهداف على الأقل على مدار موسم واحد، انضم محمد صلاح للقائمة الأسطورية التي ضمت أربعة نجوم يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب أنتر ميامي الحالي، وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقا.

وخلال الموسم الحالي، سجل محمد صلاح مع ليفربول حتى الآن 20 هدفا، بواقع 15 هدفا في الدوري الإنجليزي، وأربعة أهداف في الدوري الأوروبي، وهدفا واحدا في كأس رابطة الأندية، كما صنع 13 هدفا آخرها أمام سبارتا براغ التشيكي، ضمن ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

وحل نجم "الريدز" رابعا في قائمة النجوم الذين توصلوا لتلك الإحصائيات المذهلة، بعد أن حقق هذا الإنجاز في ستة مواسم منذ بداية القرن الحالي.

ويحتل ليونيل ميسي المركز الأول حيث سجل 20 هدفا وصنع 10 أخرى على الأقل على مدار موسم واحد، في 13 موسما آخرها 2022ـ 2023، متقدما على زميله الحالي في إنتر ميامي الأمريكي، لويس سواريز، وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي اللذين حقق كل منهما ذلك الإنجاز تسع مرات.

ومنذ انتقاله لليفربول الإنجليزي في 2017 قادما من روما الإيطالي، سجل صلاح بانتظام في كل المواسم حتى الآن، محرزا 44 هدفا في موسمه الأول، قبل أن يرفع عدد أهدافه مع الريدز إلى 206 حتى الآن في 336 مباراة في مختلف المسابقات، مقابل 86 تمريرة حاسمة.