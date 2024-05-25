يتجنب النوادي الليلية والملاهي الصاخبة.. سر تألق ديمبيلي في سان جيرمان

سلطت صحيفة "ليكيب" (L'équipe) الفرنسية الضوء على المستوى الكروي اللافت الذي قدمه الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال الموسم الحالي مع ناديه باريس سان جيرمان بعد حلوله قادما من برشلونة أين عرف شتى أنواع الإصابات.

وتألق عثمان ديمبيلي بشكل واضح خلال موسم 2023 ـ 2024، بالرغم من خيبة الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث ساهم في التتويج بلقب الدوري الفرنسي وكأس الأبطال (Trophée des champions) فضلا عن أنه خاض موسما كاملا دون إصابات خلافا لما كان عليه الوضع في نادي برشلونة الذي لعب ديمبيلي في صفوفه بين عامي 2017 و2023.

وقالت "ليكيب" إن من بين أبرز الأسباب التي تقف وراء تألق الدولي الفرنسي، وصيف بطل العالم 2022، هو أنه لا يتردد على النوادي الليلية والملاهي الصاخبة التي باتت ملاذ الكثيرين من لاعبي كرة القدم في فرنسا.

وأضافت أن "الصديق المقرب من مبابي"، يتردد أحيانا على المطاعم الفاخرة ويخرج رفقة أصدقائه للسهر أو لتناول الطعام ولكنه يملك الكثير من التوازن في حياته الخاصة ونظامه الغذائي والصحي.