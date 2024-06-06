لاعب الإسماعيلي يلمح لاقترابه من الرحيل للأهلي المصري (فيديو)
أعلن عبد الرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي، اتفاقه بشكل مبدئي مع إدارة ناديه على الرحيل في الموسم المقبل.
وقال مجدي عبر قناة (أون تايم سبورتس) إنه كان قريبًا في وقت سابق من الرحيل عن الإسماعيلي، وتحديدًا إلى الأهلي بنغازي الليبي ولكن المفاوضات توقفت في اللحظات الأخيرة.
وأشار إلى أنه لم يثر أي مشكلة منذ انضمامه للإسماعيلي قادمًا من الترسانة، موضحًا أنه تلقى عدة عروض من أندية القمة وعلى رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز ولكن المفاوضات لم تكتمل.
وأوضح مجدي أنه كان على أعتاب الرحيل للزمالك في الموسم الماضي، ولكن الخلاف المالي بين إدارة الإسماعيلي ومسؤولي القلعة البيضاء أفسد الصفقة.
وأكد أن الأهلي حسم الاتفاق معه من قبل عام 2021 ولكن المفاوضات توقفت بعد أولمبياد طوكيو، بسبب تعرضه لحملة إعلامية عقب أزمة تعرض لها أثناء المشاركة بالأولمبياد، واتهامه بالتحرش رغم ثبوت براءته بعد ذلك.
وألمح لاعب الإسماعيلي لاقترابه من الرحيل إلى الأهلي، بعدما أكد أن الأمر أصبح يتعلق بالاحتراف، ومشاعر الجماهير لن تتحكم في خطوته القادمة.
وأشار إلى أنه سيلعب للفريق الأكثر تحقيقًا للبطولات ويستطيع أن يتألق خلاله ويعيده لمنتخب مصر.
وفسر المتابعون تصريحات عبد الرحمن مجدي بأنها تلميح للاقتراب من الأهلي خاصة مع إعلان رئيس الإسماعيلي نصر أبو الحسن من قبل عن رغبة الأهلي في ضم اللاعب.