لاعب الإسماعيلي يلمح لاقترابه من الرحيل للأهلي المصري (فيديو)

أعلن عبد الرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي، اتفاقه بشكل مبدئي مع إدارة ناديه على الرحيل في الموسم المقبل.

وقال مجدي عبر قناة (أون تايم سبورتس) إنه كان قريبًا في وقت سابق من الرحيل عن الإسماعيلي، وتحديدًا إلى الأهلي بنغازي الليبي ولكن المفاوضات توقفت في اللحظات الأخيرة.

وأشار إلى أنه لم يثر أي مشكلة منذ انضمامه للإسماعيلي قادمًا من الترسانة، موضحًا أنه تلقى عدة عروض من أندية القمة وعلى رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز ولكن المفاوضات لم تكتمل.