غضب واعتراضات رافينيا بعد تغييره (فيديو)

اعترض البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة على قرار تبديله خلال مواجهة مانشستر يونايتد اليوم الخميس في الدوري الأوروبي على ملعب كامب نو.

وقرر تشافي إخراج رافينيا والاعتماد على فيران توريس حيث كانت النتيجة 2/2.

لكن رافينيا بدا أنه غير راض عن قرار استبداله خاصة أنه ظهر بمستوى جيد في المباراة وسجل هدف برشلونة الثاني، وضرب رافينيا كرسيا على دكة البدلاء بقوة رغم محاولة زميله جوردي ألبا تهنئته.