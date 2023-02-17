غضب واعتراضات رافينيا بعد تغييره (فيديو)
اعترض البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة على قرار تبديله خلال مواجهة مانشستر يونايتد اليوم الخميس في الدوري الأوروبي على ملعب كامب نو.
وقرر تشافي إخراج رافينيا والاعتماد على فيران توريس حيث كانت النتيجة 2/2.
لكن رافينيا بدا أنه غير راض عن قرار استبداله خاصة أنه ظهر بمستوى جيد في المباراة وسجل هدف برشلونة الثاني، وضرب رافينيا كرسيا على دكة البدلاء بقوة رغم محاولة زميله جوردي ألبا تهنئته.
وفرض مانشستر يونايتد التعادل 2/2 على مضيفه برشلونة، في ذهاب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.
وحصل برشلونة على ضربة ركنية لعبها رافينيا ووضعها ماركوس ألونسو برأسه على يمين الحارس ديفيد دي خيا في الدقيقة 50.
وسجل ماركوس راشفورد هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من فريد.
وتقدم مانشستر يونايتد بهدف من جوليس كوندي لاعب برشلونة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59.
وعدل رافينيا النتيجة لبرشلونة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 76.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل على ملعب أولد ترافورد.
ولم يسبق لبرشلونة أن فاز بلقب الدوري الأوروبي، في حين فاز مانشستر يونايتد بلقب المسابقة مرة وحيدة وكانت موسم 2016/2017.